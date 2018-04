ARTIGO COM VÍDEO – A antepenúltima etapa da Série Mundial de Sevens masculina está rolando em Singapura e o primeiro dia não decepcionou, com muita ação e belos tries.

As zebras não ocorreram, mas o grande destaque ficou para a vitória da Austrália sobre a Nova Zelândia, que deixou os All Blacks no caminho de Fiji nas quartas de final de domingo. A Espanha, mais uma vez, brilhou e avançou pelo segundo torneio seguidos às quartas, ao passo que a Argentina foi a principal decepção, acabando em último lugar em um grupo complicado, que premiou África do Sul e Samoa. A Rússia, por sua vez, também foi a lanterna de sua chave e vai se encaminhando a passos largos ao rebaixamento.

O torneio poderá ser assistido ao vivo pelo Facebook do circuito mundial e pelo site do World Rugby.

Singapore Sevens – 8ª etapa da Série Mundial de Sevens Masculina – em Singapura – dias 21 e 22 de abril

Sábado, dia 28 de abril

*Das 00h00 às 09h45 (horário de Brasília)

Escócia 20 x 24 Austrália

Nova Zelândia 32 x 07 Gales

Argentina 14 x 26 Canadá

África do Sul 26 x 05 Samoa

Estados Unidos 33 x 12 França

Quênia 19 x 28 Inglaterra

Espanha 38 x 05 Rússia

Fiji 45 x 12 Japão

Escócia 33 x 14 Gales

Nova Zelândia 12 x 19 Austrália

Argentina 14 x 31 Samoa

África do Sul 26 x 12 Canadá

Estados Unidos 14 x 19 Inglaterra

Quênia 34 x 00 França

Espanha 22 x 12 Japão

Fiji 29 x 07 Rússia

Austrália 38 x 00 Gales

Nova Zelândia 22 x 12 Escócia

Canadá 19 x 22 Samoa

África do Sul 26 x 12 Argentina

França 00 x 39 Inglaterra

Quênia 33 x 14 Estados Unidos

Rússia 19 x 26 Japão

Fiji 33 x 05 Espanha



Grupo A: 1 Fiji, 2 Espanha, 3 Japão, 4 Rússia;

Grupo B: 1 Inglaterra, 2 Quênia, 3 Estados Unidos, 4 França ;

Grupo C: 1 África do Sul, 2 Samoa, 3 Canadá, 4 Argentina;

Grupo D:1 Austrália, 2 Nova Zelândia, 3 Escócia, 4 Gales

Domingo, dia 29 de abril

*Das 00h00 às 09h30 (horário de Brasília)

Quartas de final pelo Challenge Trophy

Japão x Gales

Canadá x França

Escócia x Rússia

Estados Unidos x Argentina

Quartas de final pelo Ouro

Fiji x Nova Zelândia

África do Sul x Quênia

Austrália x Espanha

Inglaterra x Samoa