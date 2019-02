ARTIGO COM VÍDEOS – O Rugby League – o rugby de 13 jogadores – terá dois grandes eventos nesse fim de semana! Na Inglaterra, na cidade de Wigan, sábado dia 17 será especial, com a disputa do anual World Club Challenge, o Mundial de Clubes da modalidade.

Em campo estão o campeão da Super League, o Wigan Warrors, da Inglaterra, campeão mundial 4 vezes (a última em 2017, sendo o maior da história), e o Sydney Roosters, da Austrália, campeão da NRL e campeão mundial 3 vezes (a última em 2014). O jogão promete, com os australianos buscando igualar os ingleses no histórico da competição, para se tornarem os maiores. Mas o jogo é em solo inglês.

Em 2017, os Warriors haviam quebrado uma série de 4 títulos seguidos de australianos, 3 dos quais ganhos em solo inglês. A única partida dessa série que havia sido na Austrália fora justamente o título do Sydney Roosters, em Sydney, contra exatamente o Wigan Warriors, por 36 x 04, no único Mundial disputado entre os dois.





Dia 17/02 – 17h – Wigan Warriors x Sydney Roosters, em Wigan

All Stars Match nessa sexta na Austrália!

Enquanto isso, o Rugby League australiano segue em sua pré temporada e o primeiro evento do aquece para a NRL 2019 é o All Stars Match, que neste ano mudou de cara. Nessa sexta, dia 15, o AAMI Park, em Melbourne, receberá o duelo entre o Indigenous All Stars (a seleção aborígene da Austrália) e o Maori All Stars (a seleção maori da Nova Zelândia).

O jogo terá craques dos dois países que têm origens nativas e contará com grandes nomes da liga.

O mesmo confronto será realizado entre as seleções femininas aborígene e maori antes do jogo masculino, em rodada dupla.

Wigan vai ao Mundial forte após vencer clássico na Super League



Antes do jogo no Mundial, o Wigan Warriors viveu um grande clássico nacional na Super League inglersa, vencendo com louvor o Leeds Rhinos por 34 x 16, no combate dos dois últimos campeões nacionais. A derrota colocou o Leeds em alerta, na última colocação, após 2 rodadas.





Betfred Super League – Campeonato Inglês de Rugby

Salford 24 x 00 London

Wakefield 18 x 24 St. Helens

Warrington 28 x 14 Hull KR

Catalans 27 x 10 Huddersfield

Wigan 34 x 16 Leeds

Hull FC 18 x 26 Castleford

Clubes Cidade Jogos Pontos Salford Red Devils Salford 2 4 Warrington Wolves Warrington 2 4 Castleford Tigers Castleford 2 4 St. Helens Saints St. Helens 2 4 Catalans Dragons Perpignan (França) 2 2 London Broncos Londres 2 2 Hull Kingston Rovers Kingston-upon-Hull 2 2 Wigan Warriors Wigan 2 2 Hull FC Kingston-upon-Hull 2 0 Wakefield Trinity Wildcats Wakefield 2 0 Huddersfield Giants Huddersfield 2 0 Leeds Rhinos Leeds 2 0

O que é o Rugby League?

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes e organizada por entidades distintas do Union. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union que reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França, onde segue bem abaixo do Union.

Quais as principais diferenças do League para o Union?