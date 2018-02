Você já se perguntou se o rugby tem um Mundial de Clubes, não é? O Union não tem. Mas o League tem sim.

O rugby de 13 jogadores conta desde 2000 todos os anos com um Mundial de Clubes, o World Club Challenge, que consiste anualmente em uma partida entre o campeão da NRL, a liga da Oceania, e da Super League, a liga europeia, as duas mais importantes ligas do mundo. A competição, na verdade, foi criada em 1976, mas não era disputada todos os anos.

Nessa sexta-feira, dia 16 de fevereiro, os ingleses do Leeds Rhinos irão à Austrália para encararem o Melbourne Storm, em Melbourne, para o primeiro World Club Challenge disputado em solo australiano desde 2014. Historicamente, o Mundial de Clube é equilibrado, mas na última década os australianos dominaram, mesmo com a maioria dos jogos ocorrente na Inglaterra. Nos últimos 9 anos, desde 2009, foram 7 títulos australianos e 2 ingleses, sendo que os ingleses quebraram o jejum no ano passado, com o Wigan Warriors sendo campeão.

Melbourne Storm e Leeds Rhinos têm muita história na competição. Os dois times já se enfrentaram outras 3 vezes na decisão do título Mundial, com Leeds triunfando em 2008 por 11 x 04 e em 2013 com Melbourne vencendo por 18 x 14. Em 2010, o Mundial também opôs Melbourne e Leeds e o Storm vencendo por 28 x 10, mas teve sua conquista anulada como punição da NRL por ter quebrado o teto salarial da liga. A última participação do Storm no Mundial foi justamente em 2013, enquanto os Rhinos disputaram a taça pela última vez em 2016, quando perderam para o North Queensland Cowboys.

Excluindo o título anulado, o Storm tem ao todo 2 títulos mundiais (2000 e 2013) e os Rhinos venceram a taça 3 vezes (2005, 2008 e 2012). O maior campeão mundial é o Wigan Warriors, da Inglaterra, com 4 taças.

O jogo não terá transmissão para o Brasil.

Sexta-feira, dia 16 de fevereiro

07h00 – Melbourne Storm x Leeds Rhinos, em Melbourne

*Horário de Brasília

Leeds Rhinos x Melbourne Storm 2013

Wigan Warriors x Cronulla Sharks 2017

Foto: Leeds Rhinos – Storm x Rhinos, 2013