Com o fim do Super Rugby se aproximando, o próximo Rugby Championship já é assunto. A Austrália anunciou seus convocados para o torneio, já com o anúncio de que seu capitão Stephen Moore se despedirá dos Wallabies ao final da temporada.

O elenco do técnico Michael Cheika não tem surpresas, com 38 nomes, todos do Super Rugby, com a exceção de Will Genia, que acabou de encerrar seu contrato com o Stade Français, de Paris. Kurtley Beale, que atuou na última temporada pelo Wasps, da Inglaterra,

Avançados: Allan Alaalatoa (Brumbies), Rory Arnold (Brumbies), Jermaine Ainsley (Force), Sam Carter (Brumbies), Adam Coleman (Force), Pek Cowan (Force), Jack Dempsey (Waratahs), Kane Douglas (Reds), Sef Fa’agase (Reds), Tetera Faulkner (Force), Ned Hanigan (Waratahs), Richard Hardwick (Force), Michael Hooper (Waratahs), Sekope Kepu (Waratahs), Adam Korczyk (Reds), Tolu Latu (Waratahs), Sean McMahon (Rebels), Stephen Moore (Brumbies) (c), Tatafu Polota-Nau (Force), Tom Robertson (Waratahs), Izack Rodda (Reds), Rob Simmons (Reds), Scott Sio (Brumbies), Lopeti Timani (Rebels), Taniela Tupou (Reds), Jordan Uelese (Rebels);

Linha: Kurtley Beale (Waratahs), Israel Folau (Waratahs), Bernard Foley (Waratahs), Will Genia (sem clube), Dane Haylett-Petty (Force), Reece Hodge (Rebels), Karmichael Hunt (Reds), Samu Kerevi (Reds), Marika Koroibete (Rebels), Tevita Kuridrani (Brumbies), Campbell Magnay (Reds), Billy Meakes (Force), Eto Nabuli (Reds), Sefa Naivalu (Rebels), Izaia Perese (Reds), Nick Phipps (Waratahs), Joe Powell (Brumbies), Curtis Rona (Force), Henry Speight (Brumbies);