ARTIGO COM VÍDEOS – Dois jogos abriram o fim de semana de amistosos inaugural de novembro. Primeiro, o Canadá fechou sua noite de sexta-feira recebendo em Vancouver os Maori All Blacks, a seleção maori da Nova Zelândia, que atua como um “B” dos All Blacks. O resultado foi mais preocupação para os lados dos torcedores Canucks, que viram sua seleção ser atropelada em casa por 51 x 09.Foram 7 tries sem resposta a favor dos neozelandeses contra um Canadá que segue incapaz de jogar bem, mesmo estreando treinador novo.

Depois, Yokohama, o palco da final da Copa do Mundo de 2019, recebeu o embate entre Japão e Austrália e foi uma chuva de tries, com 93 pontos somados ao todo e uma vitória animadora de 63 x 30 para os Wallabies.

A Austrália voou baixo desde o primeiro tempo, com nada menos que 35 x 03 antes do intervalo, com 5 tries sem resposta. A linha australiana jogou um rugby aberto e envolvente punindo os Brave Bloossoms pelos espaços em excesso. Kerevi e Speight correram para os dois primeiros tries, com o terceiro nascendo a partir de um maul com Polota-Nau. Na sequênca, Kuridrani recebeu offload lindo de Beale para marcar o quarto tru e ele mesmo ainda fez o quinto em jogada iniciada a partir de chute para o fundo dos japoneses.

Os Blossoms só foram reduzir com o primeiro try aos 44′, com o sul-africano naturalizado Wimpie van der Walt, no pick and go. Mas o passeio se seguiu com Kerevi correndo para seu segundo try, Kuridrani marcando o terceiro, Phipps e Simmons deixando os seus. Mafi e Himeno no fim fizeram mais 2 tries de honra para o Japão.

No sábado que vem, da 11, a Austrália iniciará sua gira pela Europa visitando Gales, ao passo que o Japão e o Canadá só entrarão em campo de novo no dia 18, também na Europa, com os canadenses visitando a Espanha e os japoneses enfrentando Tonga na França.

30 63

Japão 30 x 63 Austrália, em Yokohama

Árbitro: Nick Briant (Nova Zelândia)

Japão

Tries: Van der Walt, Mafi e Himeno

Conversões: Tamura (2) e Matsuda

Penais: Matsuda (3)

15 Kotaro Matsushima, 14 Lomano Lemeki , 13 Timothy Lafaele, 12 Harumichi Tatekawa, 11 Ryuji Noguchi, 10 Rikiya Matsuda, 9 Fumiaki Tanaka, 8 Amanaki Lelei Mafi, 7 Shunsuke Nunomaki, 6 Michael Leitch (c), 5 Uwe Helu, 4 Kazuki Himeno, 3 Takuma Asahara, 2 Shota Horie, 1 Keita Inagaki;

Suplentes: 16 Atsushi Sakate, 17 Koki Yamamoto, 18 Asaeli Valu, 19 Wimpie van der Walt, 20 Fetuani Lautaimi, 21 Yutaka Nagare, 22 Yu Tamura, 23 Sione Teaupa;

Austrália

Tries: Kuridrani (3), Kerevi (2), Speight, Polota-Nau, Phipps e Simmons

Conversões: Hodge (9)

15 Kurtley Beale, 14 Henry Speight, 13 Tevita Kuridrani, 12 Samu Kerevi, 11 Marika Koroibete, 10 Reece Hodge, 9 Nic Phipps, 8 Sean McMahon, 7 Michael Hooper (c), 6 Ned Hanigan, 5 Adam Coleman, 4 Rob Simmons, 3 Sekope Kepu, 2 Tatafu Polota-Nau, 1 Scott Sio;

Suplentes: 16 Stephen Moore, 17 Tom Robertson, 18 Allan Alaalatoa, 19 Matt Philip, 20 Ben McCalman, 21 Lopeti Timani, 22 Joe Powell, 23 Curtis Rona;





09 51

Canadá 09 x 51 Maori All Blacks, em Vancouver

Árbitro: Kurt Weaver (Estados Undos)

Canadá

Penas: Staller (3)

15 Andrew Coe, 14 Brock Staller, 13 Ben LeSage, 12 Guiseppe du Toit, 11 Dan Moor, 10 Patrick Parfrey, 9 Phil Mack (c), 8 Tyler Ardron, 7 Matt Heaton, 6 Dustin Dobravsky, 5 Josh Larsen, 4 Kyle Baillie, 3 Matt Tierney, 2 Ray Barkwill, 1 Hubert Buydens;

Suplentes: 16 Eric Howard, 17 Djustice Sears-Duru, 18 Ryan Kotlewski, 19 Lucas Rumball, 20 Evan Olmstead, 21 Andrew Ferguson, 22 Robbie Povey, 23 Kainoa Lloyd

Maori All Blacks

Tries: Curtis, Ioane, Franklin, Ngatai, Stevenson, Garden-Bachop e Wainui

Conversões: West (4) e Garden-Bachop (1)

Penais: West (2)

15 Charlie Ngatai, 14 Sean Wainui, 13 Tim Bateman, 12 Rob Thompson, 11 Ambrose Curtis, 10 Ihaia West, 9 Brad Weber, 8 Akira Ioane, 7 Dan Pryor, 6 Tom Franklin, 5 Jarrad Hoeata, 4 Jackson Hemopo, 3 Marcel Renata, 2 Ash Dixon (c), 1 Chris Eves ;

Suplentes: 16 Liam Polwart, 17 Ross Wright, 18 Tyrel Lomax, 19 Jordan Manihere, 20 Sam Henwood, 21 Te Toiroa Tahuriorangi, 22 Jackson Garden-Bachop, 23v Shaun Stevenson;



Foto: Rugby.com.au