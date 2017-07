ARTIGO COM VÍDEOS – O rugby inglês voltou à ativa neste fim de semana, com a cidade de Northampton recebendo a Singha Premiership Sevens, o torneio de pré temporada da Premiership, que colocou em campo juntos os 12 clubes da elite inglesa.

E, pelo segundo ano seguido, o Wasps levantou a taça, em uma caminhada dura que teve vitória sobre o atual campeão da Aviva Premiership, o Exeter Chefs, na semifinal, e sobre o Newcastle Falcons na grande final.

A Premiership terá o pontapé inicial para o XV no dia 1º de setembro.

Singha Premiership Sevens – Campeonato Inglês de Sevens

Grupo A: 1 Wasps, 2 Newcastle Falcons, 3 Leicester Tigers

Grupo B: 1 Gloucester, 2 Harlequins, 3 London Irish

Grupo C: 1 Worcester Warriors, 2 Sale Sharks, 3 Bath

Grupo D: 1 Exeter Chiefs, 2 Saracens, 3 Northampton Saints





Quartas de final



Wasps 27 x 10 Sale

Worcester 24 x 28 Newcastle

Gloucester 24 x 26 Harlequins

Exeter Chiefs 26 x 14 Saracens

Semifinais



Northampton Saints 28 x 12 London Irish – 9º lugar

Leicester Tigers 19 x 12 Bath – 9º lugar

Sale Sharks 15 x 31 Saracens – 5º lugar

Worcester Warriors 22 x 29 Gloucester – 5º lugar

Wasps 21 x 17 Exeter Chiefs – 1º lugar



Harlequins 29 x 24 Newcastle Falcons – 1º lugar





Finais



Northampton Saints 24-21 Leicester Tigers – 9º lugar

Saracens 12 x 22 Gloucester – 5º lugar

Wasps 31 x 12 Newcastle Falcons – FINAL





Lions fortes também na Currie Cup

O Campeonato Sul-Africano também viveu suas emoções neste fim de semana com sua segunda rodada. O dilúvio de tries esteve garantido, com o Lions, com seu time de desenvolvimento, vencendo o sempre dinâmico Griquas por 48 x 43 (uau!). O Cheetahs segue com tudo e venceu o Western Province por 30 x 17 no jogo mais importante da jornada.

The Currie Cup – Campeonato Sul-Africano

Lions 48 x 43 Griquas

Sharks 29 x 00 Pumas

Cheetahs 30 x 17 Western Province

Equipes Jogos Pontos Free State Cheetahs 2 10 Golden Lions 2 07 Blue Bulls 1 05 Natal Sharks 2 05 Mpumalanga Pumas 2 05 Griquas 2 02 Western Province 1 01

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados = classificação às semifinais

