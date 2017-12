Nem no feriadão de natal o rugby para! Sábado e domingo serão agitados no Watch ESPN com três jogos ao vivo pelo Campeonato Ingês! No sábado, você assistirá o Northampton Saints, lutando por reabilitação, recebendo o líder Exeter Chiefs, ao mesmo tempo que o ascendente Wasps pega o vice líder e sensação Gloucester.

Já no domingo será a vez do clássico entre as potências Saracens e o Leicester Tigers. Ponha na agenda!

Sábado, dia 23 de dezembro

13h00 – Aviva Premiership – Northampton Saints x Exeter Chiefs – Watch ESPN – AO VIVO

13h00 – Aviva Premiership – Wasps x Gloucester – Watch ESPN – AO VIVO

Domingo, dia 24 de dezembro

12h48 – Programa – Jour de Rugby – TV5 Monde – Inédito

15h00 – Aviva Premiership – Leicester Tigers x Saracens – Watch ESPN – AO VIVO

*Horários de Brasília