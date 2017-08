A União Australiana de Rugby (ARU) anunciou nesta sexta-feira que o Western Force, de Perth, não seguirá no Super Rugby. E o Melbourne Rebels foi salvo.

Segundo melhor time da Austrália no Super Rugby de 2017, o Force tinha ainda o apoio do milionário da mineração Andrew Forrest e um sólido trabalho da Rugby WA, a federação de rugby da Austrália Ocidental, estado onde o rugby de clubes e o rugby juvenil é mais desenvolvimento que em Victoria, estado do Melbourne Rebels.

A decisão foi tomada com o argumento comercial, com a ARU julgando que o mercado de Melbourne, segunda maior cidade da Austrália, vale mais que Perth, quarta maior cidade do país. O Rebels, no entanto, foi o pior time do Super Rugby neste ano e teve uma média de público inferior à do Force no ano, com Melbourne famosa por ser uma cidade onde o rugby tem pouco apoio, pela preferência pelo futebol australiano.

A Rugby WA vai entrar na justiça contra a ARU e o CEO da ARU, Bill Pulver, anunciou que está se demitindo da entidade.

Super Rugby 2018

Grupo Neozelandês: Blues, Chiefs, Hurricanes, Crusaders e Highlanders

Grupo Australiano/Japonês: Reds, Waratahs, Brumbies, Rebels e Sunwolves

Grupo Sul-Africano/Argentino: Bulls, Lions, Sharks, Stormers e Jaguares

Super Rugby 2017

Equipe Conferência* País Cidade Jogos Pontos Grupo Australásia Crusaders Neozelandesa Nova Zelândia Christchurch 15 63 Hurricanes Neozelandesa Nova Zelândia Wellington 15 58 Chiefs Neozelandesa Nova Zelândia Hamilton 15 57 Highlanders Neozelandesa Nova Zelândia Dunedin 15 51 Blues Neozelandesa Nova Zelândia Auckland 15 37 Brumbies Australiana Austrália Canberra 15 34 Force Australiana Austrália Perth 15 26 Reds Australiana Austrália Brisbane 15 21 Waratahs Australiana Austrália Sydney 15 19 Rebels Australiana Austrália Melbourne 15 09 Grupo África do Sul Lions África 2 África do Sul Joanesburgo 15 65 Stormers África 1 África do Sul Cidade do Cabo 15 43 Sharks África 2 África do Sul Durban 15 42 Jaguares África 2 Argentina Buenos Aires 15 33 Kings África 2 África do Sul Porto Elizabeth 15 28 Cheetahs África 1 África do Sul Bloemfontein 15 21 Bulls África 1 África do Sul Pretória 15 20 Sunwolves África 1 Japão Tóquio 15 12

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



Classificam-se às quartas de final:

- o 1º colocado de cada uma das 4 conferências*;

- mais três equipes de melhor campanha no Grupo Australásia;

- mais a equipe de melhor campanha no Grupo África do Sul;