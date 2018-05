ARTIGO COM VÍDEO – No último sábado, os rugbiers da cidade australiana de Perth voltaram a sorrir, com o Western Force, a equipe da Austrália excluída do Super Rugby, retornando a campo para jogar diante de mais de 19 mil torcedores contra a seleção de desenvolvimento de Fiji.

O jogo foi válida pela World Series of Rugby, uma série de amistosos planejados para o Force, que são um embrião para uma futuro liga profissional envolvendo times asiáticos e da Oceania, o planejado Indo-Pacific Rugby Championship (IPRC).

O Force se impôs para a alegria da torcida, triunfando por 24 x 14, com tries de Marcel Brache, Johan Bardoul, Brynard Stander e Feleti Kaitu’u para os donos da casa. No dia 13 o Force enfrentará o desenvolvimento de Tonga.



Rugby de seleções na Ásia!

Nesta terça-feira, foi dada a largada para o Grupo Leste da quarto divisão do Campeonato Asiático, em Brunei, com a seleção da casa caindo contra Guam, 66 x 12. Na quinta-feira a China estreará contra Guam, completando o trio da chave.

Asia Rugby Championship – Division III West – 4ª divisão do Campeonato Asiático – Grupo Leste

Brunei 12 x 66 Guam, em Bandar Seri Bengawan