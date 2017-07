ARTIGO COM VÍDEOS – O Rugby League (o rugby de 13 jogadores) teve um fim de semana decisivo na Inglaterra, com as semifinais da Challenge Cup, a tradicional Copa da Inglaterra.

Com jogos em campos neutros, o atual campeão da competição, o Hull FC, e o atual campeão da liga (da Super League), o Wigan Warriors, clube também com mais títulos entre todos na Challenge Cup, conquistaram suas vagas para a grande final, que será, como é costume, jogada no estádio de Wembley, em Londres, em agosto.

O Hull FC seguiu no trilho para defender sua taça vencendo em Doncaster o Leeds Rhinos, por 43 x 24, ao passo que o Wigan Warriors bateu, em Warrington, o Salford Red Devils, em dérbi da Grande Manchester, por 27 x 14.

Ladbrooks Challenge Cup – Copa da Inglaterra de Rugby League

Semifinais

Hull FC 43 x 24 Leeds Rhinos



Wigan Warriors 27 x 14 Salford Red Devils



Final – dia 26 de agosto

Hull FC x Wigan Warriors, em Londres

Melbourne Storm sempre de gala

Na Austrália, a NRL teve sequência com o líder Melbourne Storm seguindo firme e forte na liderança da competição, após atropelar o forte Manly Sea Eagles por sonoros 40 x 06. Com o triunfo, o Storm está a 1 vitória da classificação antecipada ao mata-mata da liga.

Destaques também para as vitórias do lanterna Newcastle Knights sobre o St. George Illawarra Dragons e do Sydney Roosters sobre o North Queensland Cowboys em um dos jogos mais aguardados dentro do G8.

NRL – Campeonato Australiano de Rugby League

Panthers 16 x 08 Bulldogs

Warriors 12 x 26 Sharks

Eels 28 x 14 Broncos

Knights 21 x 14 Dragons

Rabbitohs 18 x 32 Raiders

Roosters 22 x 16 Cowboys

Storm 40 x 06 Sea Eagles

Titans 04 x 26 Wests Tigers

Clube Cidade Jogos Pontos Melbourne Storm Melbourne 19 34 Sydney Roosters Sydney 19 32 Cronulla-Sutherland Sharks Sydney 19 30 Brisbane Broncos Brisbane 19 28 North Queensland Cowboys Townsville 19 28 Parramatta Eels Sydney 19 28 Manly-Warringah Sea Eagles Sydney 19 26 St. George Illawarra Dragons Wollongong/Sydney 19 24 Penrith Panthers Sydney 19 24 Canberra Raiders Canberra 19 20 New Zealand Warriors Auckland (Nova Zelândia) 19 18 Gold Coast Titans Gold Coast 19 18 Canterbury-Bankstown Bulldogs Sydney 19 18 South Sydney Rabbitohs Sydney 19 16 Wests Tigers Sydney 19 14 Newcastle Knights Newcastle 19 10

Foto: Hull FC