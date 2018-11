Notícias de rugby feminino!

World Rugby abre inscrição para bolsas de liderança na América do Sul



Pelo segundo ano seguido, a World Rugby (a federação internacional) abriu edital para bolsas de liderança para mulheres na América do Sul, com o intuito de formar lideranças femininas no continente.

As inscrições para se pleitear bolsas estão abertas até dia 3 de dezembro, por administración@sudamericarugby.org. As candidatas deverão estar ativas em posições de liderança dentro do rugby de seus países. Clique aqui para saber mais.

Fiji e Samoa decidirão título na Oceania

Uma das grandes novidades do rugby feminino deste ano é o Oceania Women’s Championship, torneio de XV entre Fiji, Samoa, Tonga e Papua Nova Guiné. A competição teve nesta terça sua segunda rodada, em Fiji, com a seleção da casa e Samoa conseguindo suas segundas vitórias na competição, seguindo com 100% de aproveitamento.

Fiji atropelou a Papua por 96 x 00, ao passo que Samoa derrotou a brava Tonga por 68 x 07. Fijianas e samoanas duelarão pelo título no sábado.

Samoa 68 x 07 Tonga, em Lautoka (Fiji)

Fiji 96 x 00 Papua Nova Guiné, em Lautoka

3ª rodada – sábado, dia 24/11

Fiji x Samoa

Tonga x Papua Nova Guiné

Classificação atual: 1 Fiji, 10 pontos / 2 Samoa, 10 pontos / 3 Papua Nova Guiné, 1 ponto / 4 Tonga, 0 pontos;