Hoje, o Rugby World Cup Board, órgão da federação internacional responsável pela Copa do Mundo, anunciou sua recomendação de que a sede da Copa do Mundo de 2023 seja a África do Sul. Irlanda e França também tiveram suas candidaturas analisadas, no entanto, selecionou aquela que compreendeu ser a melhor opção, no caso, o país africano.

A votação e consideração – ou não – da recomendação serão feitas pelo Conselho da World Rugby, no dia 15 de novembro. O processo de eleição de sede acontece em duas fases; a primeira é a recomendação e, posteriormente, a votação dos membros do Conselho em cada uma das 3 opções propostas: Irlanda, França ou África do Sul.

Assim, a África do Sul está muito próxima em voltar a receber o Mundial pela primeira vez desde 1995.