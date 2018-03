Os ingleses lançaram uma novidade: o XRugby 7s. Trata-se de uma variação do sevens, adaptada para ser atraente para jogadores eventuais, que querem seguir jogando rugby de contato, com dinâmica mais próxima do rugby de 15 jogadores, mas menos intensidade no contato físico e sem perder a emoção.

Quais as diferenças do XRugby?

O XRugby é jogado em metade de um campo normal (no máximo 70m por 50m);

Os tackles só podem ser abaixo da linha das axilas, com os braços envolvendo o oponente simultaneamente ou antes do contato;

Hand-offs só podem ser abaixo da linha das axilas;

Somente 2 jogadores de cada time podem estar nos rucks;

Mauls só podem ser formados por no máximo 3 jogadores de cada time;

Alinhamentos laterais também só podem conter até 3 jogadores por time;

Scrums são formados por 3 jogadores de cada lado, com os jogadores disputando a bola com os pés sem se empurram;

Chutes no jogo aberto podem ser apenas rasteiros;

Não há chutes aos postes (sem conversões, sem chutes de penalidade e sem drop goals);

Os tries seguem valendo 5 pontos, mas no centro do in-goal há a “Max Zone”, onde os tries valem 7 pontos;

A modalidade deverá ter em breve suas leis reguladas pelo World Rugby (a federação internacional).