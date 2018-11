ARTIGO COM VÍDEOS – O fim de semana foi de 5 jogos de XV feminino entre seleções pelo mundo e Inglaterra e Canadá venceram os jogos mais importantes da jornada.

As inglesas fecharam a série de amistosos de novembro vencendo em Twickenham – em rodada dupla com o masculino – a Irlanda por 37 x 15. Lydia Thompson foi o nome do jogo para as Red Roses com hat-trick (3 tries!), enquanto : Kerr, Smith e Cornborough, Thompson também cruzaram o in-goal para as donas da casa. Considine, Delany e Molloy marcaram os tries irlandeses.

Já o Canadá derrotou em Gales as galesas por 38 x 21, em jogo bastante animado. O time da casa marcou seus tries com Carys Phillips, Sioned Harries e Lisa Neumann, enquanto Courtney Holtkamp (2 vezes), Sara Svoboda, Gabrielle Senft, Cindy Nelles e Elissa Alarie fizeram os tries canadenses. O Canadá, no entanto, ainda não fechou seus amistoso, tendo ainda que enfrentar a Escócia na terça.



A Itália, por sua vez, fechou 2018 em alta com performance dominante sobre a África do Sul, que se despediu sem vitórias da gira pela Europa. 35 x 10 para as italianas.



E Fiji festejou o título do inédito Oceania Womens Championship, atropelando Samoa por 43 x 12. Por fim, na decisão do 3º lugar, Tonga (apesar do desincentivo de seu governo) venceu a Papua Nova Guiné por 62 x 26.

