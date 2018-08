ARTIGO COM VÍDEO – O sábado na Oceania começou com XV feminino do melhor, com Austrália e Nova Zelândia duelando em Sydney, no ANZ Stadium, antes do jogo masculino. Wallaroos e Black Ferns conquistaram o palco que precisam e jogaram diante de público recorde para a modalidade no mundo – 28.846 torcedores – valendo o primeiro jogo valendo a Laura O’Reilly Memorial Trophy, a taça entre os dois países.

Como esperado, a Nova Zelândia se impôs e manteve o tabu de jamais ter sido derrotada na história do XV feminino pela Austrália. 31 x 11, com as avançadas das Black Ferns dando um banho no jogo físico.

O jogo começou com try das Black Ferns aos 11′, com Kendra Cocksedge cravando após bela infiltração da ponta Renee Wickliffe. E o segundo try saiu aos 27′, com um maul finalizado pela veterana capitã Fiaoo Faamausili, que fazia jus ao domínio dos visitantes, que provaram novamente a força de suas forwards com try da pilar Aldora Itunu antes do intervalo.

O jogo de contato seguiu fulminante do lado neozelandês e Faamausili brilhou finalizando outros 2 mauls na segunda etapa para praticamente selar a vitória das Black Ferns. Hat-trick (3 tries) de hooker! Mas, no fim, as Wallaroos tiveram seu brilho com o jogo de mãos encaixando e Hewett marcando o try de honra.

O segundo jogo será em Auckland, na Nova Zelândia, no próximo sábado, também em rodada dupla com o jogo de All Blacks e Wallabies.

11 31

Austrália 11 x 31 Nova Zelândia, em Sydney – Laurie O’Reilly Memorial Trophy – jogo 1



Nova Zelândia

Tries: Faamausili (3), Cocksedge e Itunu

Conversões: Cocksedge (3)

15 Selica Winiata, 14 Renee Wickliffe, 13 Stacey Waaka, 12 Theresa Fitzpatrick, 11 Alena Saili, 10 Ruahei Demant, 9 Kendra Cocksedge, 8 Aroha Savage, 7 Les Elder, 6 Charmaine McMenamin, 5 Charmaine Smith, 4 Eloise Blackwell, 3 Aldora Itunu, 2 Fiao’o Faamausili (c), 1 Phillipa Love

Suplentes: 16 Te Kura Ngata-Aerengamate, 17 Cristo Tofa, 18 Leilani Perese, 19 Jackie Patea-Fereti, 20 Linda Itunu, 21 Kristina Sue, 22 Krysten Cottrell, 23 Chelsea Alley

Austrália

Try: Hewett

Penais: Robinson (2)

15 Mahalia Murphy, 14 Mhicca Carter, 13 Atasi Lafai, 12 Crystal Maguire, 11 Samantha Treherne, 10 Trileen Pomare, 9 Cobie-Jane Morgan, 8 Grace Hamilton, 7 Georgia O’Neill, 6 Emily Chancellor, 5 Rebecca Clough, 4 Michelle Milward, 3 Evelyn Horomia, 2 Liz Patu, 1 Emily Robinson

Suplentes: 16 Darryl Wickliffe, 17 Melissa Fatu, 18 Hana Ngaha, 19 Alisha Hewett, 20 Kiri Lingman, 21 Alice Tonumaivao, 22 Fenella Hake, 23 Shanice Parker;