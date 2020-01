O novo técnico da Irlanda, Andy Farrell, revelou sua primeira lista de convocados. São 35 nomes para o início do Six Nations, que começa no dia 1o de fevereiro. A maior novidade é Jonny Sexton nomeado como capitão, por conta da aposentadoria de Rort Best.

Ronan Kelleher, Caelan Doris, Max Deegan, Billy Burns e Tom O’Toole são os debutantes.

Avançados: Max Deegan (Leinster), Caelan Doris (Leinster), Ultan Dillane (Connacht), Tadhg Furlong (Leinster), Cian Healy (Leinster), Dave Heffernan (Connacht), Iain Henderson (Ulster), Rob Herring (Ulster), Ronan Kelleher (Leinster), Dave Kilcoyne (Munster), Jack McGrath (Ulster), Jack O’Donoghue (Munster), Peter O’Mahony (Munster), Tom O’Toole (Ulster), Andrew Porter (Leinster), James Ryan (Leinster), CJ Stander (Munster), Devin Toner (Leinster), Josh van der Flier (Leinster);

Linha: Will Addison (Ulster), Bundee Aki (Connacht), Billy Burns (Ulster), Ross Byrne (Leinster), Andrew Conway (Munster), John Cooney (Ulster), Keith Earls (Munster), Chris Farrell (Munster), Robbie Henshaw (Leinster), Dave Kearney (Leinster), Jordan Larmour (Leinster), Luke McGrath (Leinster), Conor Murray (Munster), Garry Ringrose (Leinster), Jonathan Sexton (c) (Leinster), Jacob Stockdale (Ulster);