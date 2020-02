A sexta-feira foi de abertura para o U20s Six Nations, que tem agora apenas dois invictos: Irlanda e Inglaterra.

Os irlandeses lideram o torneio juvenil após conquistarem a segunda vitória bonificada por 36 x 22 sobre Gales. Jogo de 5 tries a 2 para os verdes, com destaque para 2 tries do asa irlandês Mark Hernan.

Já a Inglaterra venceu fora de casa o clássico contra a Escócia em jogo suado de 21 x 17, com try salvador do centro Connor Doherty no fim.

Por sua vez, a França se reergueu de sua derrota na estreia vencendo a Itália por 31 x 19, em jogo dramático que teve os italianos na frente do placar até os 70′, com os franceses reagindo e virando o placar no fim com tries de decisivos do ponta Farissier e do centro Dumortier.

U20s Six Nations – Seis Nações M20

França 31 x 19 Itália, em Aix-en-Provence

Irlanda 36 x 22 Gales, em Cork

Escócia 17 x 21 Inglaterra, em Edimburgo

Seleção Jogos Pontos Irlanda 2 10 Inglaterra 2 9 França 2 6 Itália 2 4 Escócia 2 2 Gales 2 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;