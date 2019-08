ARTIGO COM VÍDEOS – Irlanda e Itália foram a campo neste sábado em Dublin no primeiro grande amistoso pré Copa do Mundo entre seleções europeias. Os dois times foram a campo com muitos testes nos elencos, fazendo do jogo um verdadeiro laboratório. Como esperado, a Irlanda levou a melhor vencendo por 29 x 10, mas o jogo tinha mesmo o propósito de rodar os elencos.

Well well … look at this. @RugbyItalia draw first blood. Shaping up to be a good one. https://t.co/qefSdJJoQx pic.twitter.com/5yj6zRwFlc — FloRugby (@FloRugby) August 10, 2019

O duelo começou melhor para os italianos, que fizeram o primeiro try com Mbanda após maul. No entanto, a resposta irlandesa na mesma moeda foi rápida, com try de Carbery. Canna deu o troco com o segundo try dos Azzurri, mas a Irlanda voltou a virar o placar em bela ação de mãos finalizada por Dave Kearney, aos 28′, em momento que o jogo era todo equilibrado – e em outra jogada nascida a partir de lateral, tônica no duelo. E , antes da pausa, Conway marcou o terceiro try dos anfitriões, abrindo 19 x 10 de frente para alívio para o time irlandês.



O segundo tempo foi diferente, com as mexidas nos dois times favorecendo os irlandeses. Em outro maul poderoso, Murphy cravou o quarto try irlandês e Kieron Marmion ainda bloqueou chute de McKinley para marcar o último try do jogo. 29 x 10, placar final.

- Continua depois da publicidade -

No próximo sábado, dia 17, a Itália enfrentará a Rússia na sequência dos amistosos, ao passo que a Irlanda só voltará a campo no dia 24 para duelar com a Inglaterra.

29 10

Irlanda 29 x 10 Itália, em Dublin

Árbitro: Luke Pearce (Inglaterra)

Irlanda

Tries: Carbery, Kearney, Conway, Murphy e Marmion

Conversões: Carbery (2)

15 Jordan Larmour, 14 Andrew Conway, 13 Garry Ringrose, 12 Chris Farrell 11 Dave Kearney, 10 Joey Carbery, 9 Luke McGrath, 8 Jordi Murphy, 7 Tommy O’Donnell, 6 Rhys Ruddock (c), 5 Jean Kleyn, 4 Devin Toner, 3 Andrew Porter, 2 Rob Herring, 1 Jack McGrath;

Suplentes: 16 Niall Scannell, 17 Cian Healy, 18 John Ryan, 19 Iain Henderson, 20 Tadhg Beirne, 21 Kieran Marmion, 22 Jack Carty, 23 Mike Haley;

Itália

Tries: Mbanda e Canna

15 Edoardo Padovani, 14 Angelo Esposito, 13 Tommaso Benvenuti, 12 Marco Zanon, 11 Giulio Bisegni, 10 Carlo Canna, 9 Guglielmo Palazzani, 8 Jimmy Tuivaiti, 7 Maxime Mbanda, 6 Giovanni Licata, 5 Dean Budd (c) 4 Alessandro Zanni, 3 Marco Riccioni, 2 Oliviero Fabiani, 1 Nicola Quaglio;

Suplentes: 16 Federico Zani, 17 Andrea Lovotti, 18 Simone Ferrari, 19 Marco Lazzaroni, 20 Renato Giammarioli, 21 Callum Braley, 22 Ian McKinley, 23 Matteo Minozzi;