ARTIGO COM VÍDEO – Pela primeira rodada do Six Nations europeu, Irlanda e Escócia voltaram a duelar depois do encontro na Copa do Mundo. Com casa cheia em Dublin, os irlandeses venceram no sufoco, 19 x 12, ficando com a taça anual jogada entre os dois países, o Centenary Quaich. Foi o primeiro jogo do novo treinador Andy Farrell no comando da Irlanda.

A Irlanda era favorita e começou com tudo. Após a Escócia abrir o placar com penal aos 5′ de Adam Hastings (que ganhou a vaga do indisciplinado abertura Finn Russell), Jonny Sexton respondeu com o primeiro (e único) try da partida, aos 10′.

A Escócia respondeu na sequência com penal de Hastings e igualou as ações, com uma taxa impressionante de 90% de acertos em tackles e levando a Irlanda a conceder mais turnovers. Aos 31′, Hastings perdeu a chance de virar o placar com penal difícil para fora.

Sexton respondeu com penal certeiros aos 35′, mas a Escócia ainda chegou a flertar com try em interceptação de Sam Johnson, mas CJ Stander deu o contra-golpe, quase achando novo try verde.

- Continua depois da publicidade -

No segundo tempo, Stuart Hogg, astro e novo capitão da Escócia, jogou fora try feito, que poderia ter dado sorte melhor aos escoceses. O fullback invadiu livre o in-goal para marcar o try, mas largou a bola incrivelmente antes do apoio.

Sexton e Hastings trocaram penais, com o jogo ganhando em tensão e fisicalidade. Aos 66′, Hastings chutou penal que colocava os escoceses a 4 pontos de distância, pressionando. Sexton deu o troco aos 73′, abrindo frente de um try convertido. Mas os azuis foram para cima no fim e tiveram outra chance de ouro para o empate, aos 77′, com grande ação de apoio e continuidade até Watson ser detido em cima do in-goal por Stander. Tackle salvador que garantiu o resultado.

No próximo sábado, dia 8, a Irlanda receberá Gales, enquanto a Escócia receberá a Inglaterra.

19 12

Irlanda 19 x 12 Escócia, em Dublin – Centenary Quaich



Árbitro: Mathieu Raynal (França)

Irlanda

Try: Sexton

Conversão: Sexton (1)

Penais: Sexton (4)

15 Jordan Larmour, 14 Andrew Conway, 13 Garry Ringrose, 12 Bundee Aki, 11 Jacob Stockdale, 10 Jonathan Sexton (c), 9 Conor Murray, 8 Caelan Doris, 7 Josh van der Flier, 6 CJ Stander, 5 James Ryan, 4 Iain Henderson, 3 Tadhg Furlong, 2 Rob Herring, 1 Cian Healy;

Suplentes: 16 Ronan Kelleher, 17 Dave Kilcoyne, 18 Andrew Porter, 19 Devin Toner, 20 Peter O’Mahony, 21 John Cooney, 22 Ross Byrne, 23 Robbie Henshaw;

Escócia

Penais: Hastings (4)

15 Stuart Hogg (c), 14 Sean Maitland, 13 Huw Jones, 12 Sam Johnson, 11 Blair Kinghorn, 10 Adam Hastings, 9 Ali Price, 8 Nick Haining, 7 Hamish Watson, 6 Jamie Ritchie, 5 Jonny Gray, 4 Scott Cummings, 3 Zander Fagerson, 2 Fraser Brown, 1 Rory Sutherland;

Suplentes: 16 Stuart McInally, 17 Allan Dell, 18 Simon Berghan, 19 Ben Toolis, 20 Cornell du Preez, 21 George Horne, 22 Rory Hutchinson, 23 Chris Harris;

Seleção Jogos Pontos Gales 1 5 Irlanda 1 4 Escócia 1 1 Inglaterra 0 0 França 0 0 Itália 1 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;