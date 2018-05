ARTIGO COM VÍDEO – Moscou recebeu no último fim de semana a primeira etapa da temporada 2018 do Grand Prix Sevens, o Circuito Europeu Masculino de Sevens, crucial para as seleções que não disputam a Série Mundial de Sevens, pois jogam entre si pelas vagas no Hong Kong Sevens 2019 e ainda têm a oportunidade de enfrentarem as seleções europeias da elite mundial, as quais costumam usar o Grand Prix para testarem novos atletas.

Na etapa inaugural, a Irlanda brilhou na Rússia e faturou o ouro ao deixar para trás Polônia, Alemanha e Portugal na primeira fase, Espanha nas quartas, França nas semis e a Alemanha novamente na grande final – frustrando os alemães, que haviam derrotando os anfitriões russos nas quartas e a surpreendente Itália (que finalmente fez boa campanha no sevens) nas semis. A próxima etapa será em Paris no dia 30 de junho.



Quarta vitoriosa para Taiwan

Já nesta quarta-feira, na Tailândia, a terceira divisão do Campeonato Asiático teve sua segunda rodada com Taipé Chinês (Taiwan) estreando vencendo a Índia por 44 x 05. No sábado Taipé Chinês e Tailândia decidirão o título.

Grand Prix Sevens – Circuito Europeu Masculino de Sevens – 1ª etapa, em Moscou, Rússia

Grupo A: 1 Rússia, 2 França, 3 Suécia, 4 Geórgia

Grupo B: 1 Irlanda, 2 Portugal, 3 Alemanha, 4 Polônia

Grupo C: 1 Inglaterra, 2 Itália, 3 Espanha, 4 Gales

Quartas de final: Rússia 05 x 12 Alemanha, Irlanda 26 x 00 Espanha, Inglaterra 05 x 14 França, Portugal 07 x 14 Itália;

Semifinais Bronze: Suécia 12 x 10 Polônia, Gales 26 x 07 Geórgia;

Semifinais Prata: Rússia 14 x 07 Portugal, Espanha 00 x 14 Inglaterra;

Semifinais Ouro: Alemanha 22 x 07 Itália, Irlanda 31 x 00 França;

Finais Bronze: Geórgia 34 x 07 Polônia (11º lugar), Gales 26 x 12 Suécia (9º lugar);

Finais Prata: Espanha 17 x 07 Portugal (7º lugar), Rússia 29 x 10 Inglaterra (5º lugar);

Finais Ouro: Itália 14 x 05 França (3º lugar), Irlanda 28 x 07 Alemanha (FINAL);

Classificação: 1 Irlanda, 2 Alemanha, 3 Itália, 4 França, 5 Rússia, 6 Inglaterra, 7 Espanha, 8 Portugal, 9 Gales, 10 Suécia, 11 Geórgia, 12 Polônia;

Asia Rugby Championship – Division II – 3ª divisão do Campeonato Asiático

Taiwan 44 x 05 Índia, em Pattaya (Tailândia)