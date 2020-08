Tempo de leitura: 3 minutos

Em tempos tão difíceis como o que estamos vivendo, assistir os jogos de rugby pode ser um dos poucos momentos de relaxamento e diversão em nosso dia-a-dia. Por isso, vale a pena se preparar para essas ocasiões, aproveitando que a Premiership Inglesa está voltando, e com isso, mais jogos serão exibidos na grade brasileira. Veja algumas maneiras de aproveitar ao máximo os jogos na televisão.

Veja os jogos como momentos de estudo

Se você joga rugby e está com os treinos interrompidos por conta da pandemia, aproveite essa volta do esporte em outros países para estudar e aprender muito. Com a rotina corrida, muitas vezes não conseguimos extrair o máximo que as partidas têm a oferecer. Aproveite e encare as partidas como se fossem aulas. Vale até anotar ideias, jogadas e táticas para colocar em prática quando toda essa crise passar.

Aposte no conforto

Ver os jogos de maneira confortável ajuda muito, inclusive para seguir a dica anterior. Então, prepare a sua casa da melhor maneira possível. Em vez de assistir no celular ou no computador, deixe a transmissão rolando na televisão da sala. Outra maneira de incrementar ainda mais a experiência, embora seja mais cara, é o investimento no mobiliário. Um sofá bom e adequado para ver TV te ajudará não só nos momentos do rugby, mas também em várias outras situações diárias.

Crie rituais culinários para os jogos

É um clássico brasileiro a junção do futebol com o churrasco. Você pode adaptar isso para as partidas de rugby, mesmo que os horários nem sempre ajudem. Essa é uma maneira de tornar o jogo ainda mais relaxante, ideal para aliviar as tensões, estresses e preocupações da pandemia. Para quem não tem espaço, isso não é mais problema, pois existem modelos de churrasqueira portátil que trazem muita praticidade e cabem em qualquer lugar.

Assista com seus amigos e familiares

Uma boa ideia é convidar os seus amigos de rugby para ver os jogos com você, virtualmente, é claro. Durante as partidas, mantenha uma ligação coletiva ou uma videoconferência em andamento. Dessa forma, vocês todos conseguirão extrair ainda mais informações dos jogos, além de transformar cada partida em uma experiência coletiva – aumentando o poder de desafogo e descontração do momento.

Se você mora junto com pessoas que não entendem nada de rugby, aproveite para introduzi-las ao mundo do esporte. Mostre alguns jogos, explique as regras pacientemente e conte a história do rugby. Se tudo der certo e as pessoas se interessarem, você não precisará mais assistir as partidas sozinho, estreitará os laços com a família e ainda pode conseguir novos parceiros de time quando os treinos voltarem.