Ex jogador dos Wallabies e dos Waratahs, Israel Folau encontrou um novo espaço para jogar: o Rugby League inglês. O australiano de 30 anos assinou contrato com o Catalans Dragons, o time francês que disputa a competição inglesa.

A equipe da região catalã da França seguiu os passos do Toronto Wolfpack, que contratou Sonny Bill Williams. Folau já jogou Rugby League, tendo atuado pelos gigantes da NRL australiana Melbourne Storm (2007 e 2008) e Brisbane Broncos (2009 e 2010), transferindo-se para o Union em 2010. Folau inclusive já jogou o State of Origin (o confronto anual de seleções estaduais na Austrália) por Queensland e defendeu a seleção australiana de League, os Kangaroos.

Mais de um ano parado por conta de seus comentários religiosos – com cunho homofóbico – nas redes sociais, Folau ganhou os holofotes no começo deste ano ao falar que os incêndios que assolam a Austrália seriam resposta divina ao país que aprovou o casamento gay.

Em resposta à chegada de Folau à Super League, o Wigan Warriors, maior campeão da Inglaterra, anunciou que seu jogo em casa contra os Dragons será uma celebração ao orgulho LGBT.

🏳️‍🌈 @WiganWarriorsRL can confirm that their round six game against @DragonsOfficiel on Sunday 22nd March will now be Pride Day, as the Warriors look support the LGBTQ+ community.

— Wigan Warriors 🍒⚪️ (@WiganWarriorsRL) January 28, 2020