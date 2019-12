O anúncio foi vago, mas Israel Folau e a Rugby Australia (federação australiana) chegaram a um acordo para não seguirem disputa nos tribunais. O jogador teve seu contrato com a entidade (isto é, com a seleção nacional, os Wallabies) e com os Waratahs (seu time do Super Rugby) rescindido após comentários de cunho religioso e com conteúdo homofóbico em suas redes sociais e, desde então, estava processando a Rugby Australia, pedindo cerca de 40 milhões de reais.

No entanto, as duas partes chegaram a um acordo, cujo conteúdo ainda é confidencial. Os dois lados se desculparam publicamente, com a Rugby Australia deixando claro que não tinha intenção de prejudicar o atleta e sua família e que Folau não teria a intenção de ofender a comunidade – mas a Rugby Australia manteve sua posição contrária à postagens do jogador, mantendo sua posição em apoio à comunidade LGBTI e à inclusão no esporte. O futuro de Folau como atleta segue indefinido. O jogador não se pronunciou ainda.

Rugby Australia and Mr Folau wish each other well for the future. The Parties do not intend to comment further on the terms of their settlement as it is confidential. END — Rugby Australia (@RugbyAU) December 4, 2019

While it was not Rugby Australia’s intention, Rugby Australia acknowledges and apologises for any hurt or harm caused to the Folaus. Similarly, Mr Folau did not intend to hurt or harm the game of rugby and acknowledges and apologises for any hurt or harm caused. — Rugby Australia (@RugbyAU) December 4, 2019

