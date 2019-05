Realizou-se no sábado passado o 2º Beach Rugby de Itacaré, com o apoio da Prefeitura Municipal de Itacaré e da sua Secretaria da Juventude e Cultura, e com a colaboração da Federação de Rugby da Bahia, integrado no calendário oficial da Federação baiana, e no esforço de implantação da modalidade na cidade, que está sendo levado a cabo pelo técnico Alejandro Elias.

A Federação de Rugby da Bahia agradece o apoio e colaboração da Prefeitura e da Secretaria da Juventude e Cultura de Itacaré, e reafirma a sua disposição em apoiar as iniciativas que forem levadas a cabo para tornar o rugby uma realidade no município.

No sábado disputaram-se os Torneios feminino e masculino de Beach Rugby que tiveram a participação de times de Porto Seguro, Salvador/Morro de São Paulo e Itabuna.

O Torneio Feminino teve como vencedor o time das Torukas Podium, com as Torukas Olímpico na segunda posição, enquanto no Torneio Masculino o time de Porto Seguro sagrou-se campeão, ficando na segunda posição o time da Toca (Salvador/Morro de São Paulo), ficando o time de Itabuna e o time Porto Seguro M18 nas posições seguintes.

- Continua depois da publicidade -

A confirmação de Itacaré como um polo do rugby na Bahia abre boas perspectivas de criação de um Circuito fixo de Beach Rugby integrando eventos em Porto Seguro, Itacaré e Morro de São Paulo, com a possibilidade de alargamento a Salvador e Valença.

Texto: Federação de Rugby da Bahia