O Itaipuaçu Rugby Clube (IRC), clube de rugby de Maricá, festejou no último sábado (11), 15 anos da sua criação. Para comemorar, eles organizaram um torneio da modalidade sevens, no Campo do Bento, local que o time usa para seus jogos e atividades, na Avenida A, número 30, em Inoã. Para finalizar a festa do clube, os aniversariantes foram os campeões invictos do torneio.

“É um evento divertido, com crianças, para toda a família assistir. Queremos aproximar quem ainda não conhece o esporte na nossa cidade, então foi uma ótima oportunidade para entender melhor o rugby”, contou o técnico da equipe, Antônio Jorge Freire.

Ao todo 8 equipes masculinas e 2 femininas participaram do torneio de aniversário do IRC deste ano. São eles, Itaipuaçu, Itaipuaçu B, Vila Real, UFF, Ita Rugby, UERJ, Audácia e Um Rio, no masculino, e Ita Rugby e Winx Rugby, no feminino. O torneio, que já se tornou tradicional no rugby fluminense, começou com a comemoração dos 10 anos do clube, em 2010.

O IRC, no entanto, não era campeão do próprio torneio desde 2015. Além do aniversariante, que ficou em primeiro, Ita Rugby e UFF, ficaram respectivamente em segundo e terceiro lugar, seguidos de Vila Real, Um Rio, Audácia, UERJ e Itaipuaçu B. As mulheres fizeram dois jogos e o Ita Rugby levantou o troféu.

Segundo o presidente do clube, Anderson de Luna, a ideia na época era juntar os amigos para jogar rugby e beber.

“O segundo já teve proporções maiores, com outros times convidados. Hoje só não conseguimos fazer algo com mais times porque o campo não tem iluminação e dependemos da luz do dia. Hoje tem premiação para os vencedores e árbitro da federação. A idéia é crescer cada vez mais”, diz Anderson.

Texto: Itaipuaçu Rugby