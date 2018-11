ARTIGO COM VÍDEOS – O fim de semana europeu começou com jogos importantes entre seleções do continente, medindo forças. A Itália finalmente encarou a Geórgia, em jogo aguardado há anos, e saiu vitoriosa por 28 x 17, tendo se imposto durante boa parte do jogo. Já na Romênia, a seleção da casa despachou Portugal em jogo valendo um lugar no Rugby Europe Championship (“Six Nations B”) do ano que vem, 36 x 06.

A Rússia também esteve em campo, vencendo os africanos da Namíbia por 47 x 20, em duelo de equipes que vão ao Mundial de 2019, ao passo que Ucrânia, Israel e Sérvia triunfaram nas divisões menores da Rugby Europe.

Itália soube se impor sobre a Geórgia

- Continua depois da publicidade -

Florença foi o palco para um dos jogos mais aguardados recentemente no rugby mundial: Itália e Geórgia. Isso porque a Geórgia vem reivindicando um espaço no Six Nations, com os críticos apontando que a Itália deveria ser rebaixada. Mas os italianos mostraram que, ao menos em casa, são superiores.

Os Azzurri abriram o placar com penal chutado por Tommaso Allan, mas o primeiro try foi georgiano, com Mchedlidze punindo erro da retaguarda italiana para cravar no in-goal aos 15′, levantando a legião de georgianos que foram à Itália acompanhar o duelo.

Porém, os italianos colocaram a cabeça no lugar e passaram a controlar a posse de bola. Aos 19′, veio a resposta, com Campagnaro, o grande nome da linha azul, atropelando para o try do 10 x 07. E a pressão se seguiu, com a Geórgia reduzida a 14 homens por amarelo. A defesa dos Lelos foi brilhante na desvantagem, segurando a Itália de todas as formas. Mas, aos 36′, Allan arrebatou com sucesso penal e, aos 38′, não teve jeito, com a pressão nas 22 levando a um passe para a ponta, onde Bellini teve liberdade para fazer try crucial. 18 x 07.

Já o segundo tempo começou trágico para os georgianos, com a Itália somando seu terceiro try, no pick and go de Ferrari. O try foi um duro golpe às pretensões dos Lelos, que descontaram com penal aos 52′, mas viram Tommaso Allan dar o golpe fatal fazendo o quarto try italiano, aos 56′. Ainda houve resposta georgiana com um penal try de maul aos 62′, com Benvenutti recebendo amarelo e abrindo a chance para a reação tardia dos visitantes. No entanto, a Itália se portou bem na defesa e segurou a vitória. 28 x 17.

A Itália receberá a Austrália no próximo sábado, enquanto a Geórgia receberá Samoa.



28 17

Itália 28 x 17 Geórgia, em Florença

Árbitro: Glen Jackson (Nova Zelândia)

Itália

Tries: Campagnaro, Bellini, Ferrari e Allan

Conversões: Allan (1)

Penais: Allan (2)

15 Luca Sperandio, 14 Tommaso Benvenuti, 13 Michele Campagnaro, 12 Tommaso Castello, 11 Mattia Bellini, 10 Tommaso Allan, 9 Tito Tebaldi, 8 Abraham Jurgens Steyn, 7 Jake Polledri, 6 Sebastian Negri, 5 Dean Budd, 4 Alessandro Zanni, 3 Simone Ferrari, 2 Leonardo Ghiraldini (c), 1 Andrea Lovotti;

Suplentes: 16 Luca Bigi, 17 Cherif Traore’, 18 Tiziano Pasquali, 19 Marco Fuser, 20 Johan Meyer, 21 Guglielmo Palazzani, 22 Carlo Canna, 23 Luca Morisi;

Geórgia

Tries: Mchedlidze e penal try

Conversões: Matiashvili (1)

Penais: Matiashvili (1)

15 Soso Matiashvili, 14 Giorgi Koshadze, 13 Merab Sharikadze (c), 12 Tamaz Mtchedlidze, 11 Zurab Dzneladze, 10 Lasha Khmaladze, 9 Vasil Lobzhanidze, 8 Beka Gorgadze, 7 Giorgi Tsutskiridze, 6 Otar Giorgadze, 5 Lasha Lomidze, 4 Nodar Tcheishvili, 3 Dudu Kubriashvili, 2 Jaba Bregvadze, 1 Mikheil Nariashvili;

Suplentes: 16 Shalva Mamukashvili, 17 Zurab Zhvania, 18 Levan Chilachava, 19 Shalva Sutiashvili, 20 Beka Bitsadze, 21 Gela Aprasidze, 22 Lasha Malaghuradze, 23 Giorgi Kveseladze;

Rússia finalmente joga em casa em novembro e vence

A Rússia vinha tendo poucas oportunidades de jogar em casa nos amistosos de novembro, mas finalmente voltou a mandar uma partida, recebendo em Krasnodar a Namíbia. Os Ursos não deram chances aos africanos e venceram por 47 x 20, em experiência valiosa pensando em Copa do Mundo.



47 20

Rússia 47 x 20 Namíbia, em Krasnodar

Árbitro: Rasta Rasivhenge (África do Sul)

Romênia permanece na elite da Rugby Europe

Romênia e Portugal duelaram em Baia Mare no jogo pendente que valia vaga no Rugby Europe Championship (“Six Nations B”) do ano que vem. E os romenos, que só foram parar na disputa porque foram lançados ao último lugar após uso de atleta irregular na competição deste ano, provaram serem superiores e condenaram os Lobos portugueses a mais um ano no Rugby Europe Trophy (o “Six Nations C). Indiscutíveis 36 x 06, com nada menos que 6 tries não respondidos.



Já nas demais partidas das divisões da Rugby Europe, Ucrânia e Israel conseguiram importantes vitórias fora de casa sobre Hungria e Chipre, respectivamente, pela Conference 1 (a divisão abaixo do Trophy). 48 x 24 para os ucranianos e 34 x 22 para os israelenses.

Já pela Conference 2 a Sérvia conseguiu importante vitória também fora de casa sobre a Eslováquia, 37 x 10.

36 06

Romênia 36 x 06 Portugal, em Baia Mare – Repescagem para o Rugby Europe Championship 2019

Árbitro: Ian Tempest (Inglaterra)

Rugby Europe Conference 1 – 3ª divisão da Rugby Europe 2018-19

Grupo Norte

Hungria 24 x 48 Ucrânia, em Szászhalombatta

Grupo Sul

Chipre 22 x 34 Israel, em Paphos

Seleção Jogos Pontos Suécia 2 9 Ucrânia 2 9 Hungria 2 5 Luxemburgo 2 1 Moldávia 2 0

Seleção Jogos Pontos Croácia 3 14 Malta 2 9 Israel 3 6 Chipre 2 0 Bósnia-Herzegóvina 2 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão do Grupo Sul enfrentará o campeão do Grupo Norte valendo a promoção ao Trophy (2ª divisão);

- Último colocado será rebaixado à Conference 2 (4ª divisão);

Rugby Europe Conference 2 – 4 divisão da Rugby Europe 2018-19

Grupo Sul

Eslováquia 10 x 37 Sérvia, em Bratislava

Seleção Jogos Pontos Eslovênia 2 9 Sérvia 2 5 Andorra 2 4 Bulgária 2 4 Eslováquia 2 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão será promovido à Conference 1 (3ª divisão);

- O pior último colocado entre os grupos Norte e Sul será rebaixado para a Development Cup (5ª divisão).