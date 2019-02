ARTIGO COM VÍDEO – A 3ª rodada do Six Nations se encerrou neste domingo com o duelo entre Itália e Irlanda em Roma. O favoritismo era todo dos irlandeses, mas os verdes não renderam o esperado e a Itália flertou com a vitória durante a maior parte da partida. No fim, deu Irlanda, 26 x 16, com direito a um necessário ponto bônus ofensivo.

A Irlanda começou superior com um ataque de 19 fases, aos 10′, que resultou no primeiro try, com Quinn Roux finalizando. A pressão verde seguiu nos minutos iniciais, com Earls chutando para dentro do in-goal italiano, mas Hayward salvou os Azzurri.

Aos 16′, a Itália teve seu primeiro penal desperdiçado, com Allan não sendo feliz no arremate. Allan voltaria a ter nova chance aos 19′ e não titubeou, reduzindo o marcador. Mas, logo no chute de reinício, Campagnaro errou na recepção e a bola sobrou para Stockdale, implacável, marcar o segundo try verde no jogo. 12 x 03.

A Itália, depois disso, tomou as rédeas da partida, descontou novamente com penal de Allan, aos 25′. Aos 29′, o scrum-half Tebaldi, acelerando bem o jogo e ganhando a disputa individual contra Conor Murray, chutou para o fundo do campo e foi bloqueado na corrida sem bola, em disputa contestável. Mas, aos 32′, depois de boas fases, Tebaldi e Allan aceleraram o jogo e o passo longo encontro Padovani na ponta para o primeiro try azul.

- Continua depois da publicidade -

Os Azzurri ainda cresceram no fim e, aos 38′, Tebaldi foi brilhante, roubando a bola nas 22 de defesa e chutando para um contra golpe letal, com direito a empurrão não marcado de Padovani e Earls e try de Morisi na ponta após a sequência desenfreada de passes. 16 x 12 para os italianos no intervalo.

Na segunda etapa, a Irlanda colocou a cabeça no lugar e virou o placar aos 50′, com Keith Earls costurando brilhantemente a defesa azul após as fases nas 22. Mas a Itália voltou a ter sua chances e somente aos 66′ a Irlanda liquidou a fatura com o try do bônus marcado por Conor Murray após maul demolidor. 26 x 16 sofridos para o Trevo, que não convenceu.

No próximo fim de semana não haverá rodada do Six Nations. A Itália voltará a campo no dia 9 de março visitando a Inglaterra, enquanto a Irlanda receberá a França no dia 10.



16 26

Itália 16 x 26 Irlanda, em Roma

Árbitro: Glen Jackson (Nova Zelândia)

Itália

Tries: Padovani e Morisi

Penais: Allan (2)

15 Jayden Hayward, 14 Edoardo Padovani, 13 Michele Campagnaro, 12 Luca Morisi, 11 Angelo Esposito, 10 Tommaso Allan, 9 Tito Tebaldi, 8 Braam Steyn, 7 Maxime Mbanda’, 6 Jimmy Tuivaiti, 5 Dean Budd, 4 Federico Ruzza, 3 Simone Ferrari, 2 Leonardo Ghiraldini (c), 1 Andrea Lovotti;

Suplentes: 16 Luca Bigi, 17 Cherif Traore’, 18 Tiziano Pasquali, 19 David Sisi, 20 Alessandro Zanni, 21 Guglielmo Palazzani, 22 Ian Mckinley, 23 Tommaso Castello;

Irlanda

Tries: Roux, Stockdale, Earls e Murray

Conversões: Murray (2) e Sexton (1)

15 Rob Kearney, 14 Keith Earls, 13 Chris Farrell, 12 Bundee Aki, 11 Jacob Stockdale, 10 Johnny Sexton, 9 Conor Murray, 8 Jordi Murphy, 7 Sean O’Brien, 6 Peter O’Mahony (c), 5 Quinn Roux, 4 Ultan Dillane, 3 Tadhg Furlong, 2 Sean Cronin, 1 Dave Kilcoyne;

Suplentes: 16 Niall Scannell, 17 Jack McGrath, 18 John Ryan, 19 Iain Henderson, 20 Josh van der Flier, 21 John Cooney, 22 Jack Carty, 23 Andrew Conway;

Seleção Jogos Pontos Gales 3 13 Inglaterra 3 10 Irlanda 3 9 França 3 6 Escócia 3 5 Itália 3 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;