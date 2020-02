Começou também o U20s Six Nations, isto é, o Six Nations M20!

Na sexta-feira, o torneio foi aberto com um jogão entre Irlanda e Escócia, que teve os irlandeses, atuais campeões do Six Nations, triunfando por 38 x 26, em chuva de tries.

No entanto, o outro jogo do sábado foi o que realmente chamou a atenção, com a Itália indo a Gales e arrancando uma histórica vitória por 17 x 07, com o pilar Drudi marcando o único try do jogo. Os Azzurrini italianos ainda mostraram um sistema criativo talentoso, com o scrum-half Varney sendo “man of the match”.

No sábado, foi a vez do clássico entre França (atual campeã mundial) e Inglaterra. Os ingleses brilharam, em um jogaço “lá e cá”, vencendo por 29 x 24, com try nos instantes finais do asa Capstick.

U20s Six Nations – Seis Nações M20

Irlanda 38 x 26 Escócia, em Cork

Gales 07 x 17 Itália, em Colwyn Bay

França 24 x 29 Inglaterra, em Grenoble

Seleção Jogos Pontos Irlanda 1 5 Inglaterra 1 5 Itália 1 4 França 1 1 Escócia 1 1 Gales 1 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;