Depois da França, foi a vez da Itália anunciar sua lista de atletas para o Six Nations 2020, que começa no dia 1º de fevereiro.

Os Azzurri têm novo treinador, o sul-africano Franco Smith, que decidiu levar para as duas primeiras rodadas 34 dois times italianos do PRO14, Zebre e Benetton, e apenas 4 que atuam no exterior. A maior ausência é Sergio Parisse, que havia declarado que pretendia encerrar a carreira na seleção jogando o Six Nations neste ano. Campagnaro também está de fora, lesionado, enquanto Tito Tebaldi foi outro preterido pelo novo treinador.

Avançados: Pietro Ceccarelli (Edinburgh, Escócia), Danilo Fischetti (Zebre), Andrea Lovotti (Zebre), Marco Riccioni (Benetton), Giosue Zilocchi (Zebre), Luca Bigi (Zebre), Oliviero Fabiani (Zebre), Federico Zani (Benetton), Dean Budd (Benetton), Niccolo Cannone (Benetton), Federico Ruzza (Benetton), David Sisi (Zebre), Alessandro Zanni (Benetton), Marco Lazzaroni (Benetton), Giovanni Licata (Zebre), Johan Meyer (Zebre), Sebastian Negri (Benetton), Jake Polledri (Gloucester, Inglaterra), Abraham Steyn (Benetton);

- Continua depois da publicidade -

Linha: Callum Braley (Gloucester, Inglaterra), Guglielmo Palazzani (Zebre), Marcello Violi (Zebre), Tommaso Allan (Benetton), Carlo Canna (Zebre), Giulio Bisegni (Zebre), Tommaso Boni (Zebre), Luca Morisi (Benetton), Alberto Sgarbi (Benetton), Mattia Bellini (Zebre), Tommaso Benvenuti (Benetton), Michelangelo Biondelli (Zebre), Jayden Hayward (Benetton), Matteo Minozzi (Wasps, Inglaterra), Edoardo Padovani (Zebre), Leonardo Sarto (Benetton);