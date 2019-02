O Six Nations Feminino viveu quebra de tabu neste fim de semana, com a Itália fazendo história e pela primeira vez na história da competição venceu a Irlanda, em um jogão de 29 x 27 em Parma que rendeu às italianas a vice liderança do torneio.

O primeiro tempo de gala, com 3 tries de Muzzo, Franco e Stefan para a Itália e 3 tries para a Irlanda, com Considine (2 vezes) e Caplice. Franco marcou mais um para as italianas depois do intervalo, mas Sheehan deu o troco com o quarto try irlandês e drama foi até o fim, com a diferença se valendo pelas conversões.

A líder é a Inglaterra, que não teve qualquer problema para passar por Gales fora de casa por 51 x 12. Foram 9 tries para a Inglaterra, com destaque para a pilar Sarah Bern, que cravou 2 tries no primeiro tempo. A ponta Jess Breach também cruzou 2 vezes o in-goal galês.

A França, por sua vez, também cumpriu com seu favoritismo vencendo a Escócia por 41 x 10, com 7 tries para as Bleues. A nome do jogo foi a centro Gabrielle Vernier, que anotou um hat-trick (3 tries).

- Continua depois da publicidade -

No próximo fim de semana não haverá rodada, com as seleções voltando a campo nos dias 9 e 10 de março.

Espanha abre Rugby Europe Women’s Championship com vitória

Em Madri, ainda rolou a abertura do Rugby Europe Women’s Championship, a competição para as melhores seleções de fora do Six Nations. A Espanha provou seu absoluto favoritismo vencendo a Rússia por 41 x 00. A competição ainda conta com Holanda e Alemanha.

29 27

Itália 29 x 27 Irlanda, em Parma

Árbitro: Laura Pettingale (Inglaterra)

41 10

França 41 x 10 Escócia, em Lille

Árbitro: Sara Cox (Inglaterra)

12 51

Gales 12 x 51 Inglaterra, em Cardiff

Árbitro: Clara Munarini (Itália)

Seleção Jogos Pontos Inglaterra 3 15 Itália 3 12 França 3 11 Irlanda 3 7 Gales 3 2 Escócia 3 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Rugby Europe Women’s Championship

Espanha 41 x 00 Rússia, em Madri