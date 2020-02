ARTIGO COM VÍDEO – O jogo foi ruim dos dois lados e decepcionante para a Itália. Em Roma, os Azzurri não foram capazes de vencer a instável Escócia, sendo superados por 17 x 00 pela 3ª rodada do Six Nations. A situação italiana é crítica, com a seleção chegando a 25 derrotas seguidas no Six Nations, sem conquistar uma vitória desde 2015 – e sem vencer em Roma pelo torneio desde 2013. A Escócia celebrou a primeira vitória no ano, mas não convenceu também.

O jogo teve como ponto positivo o excelente desempenho defensivo dos dois times. Porém, o dia não foi dos chutadores, em especial para o escocês Adam Hastings, que logo perdeu a primeira chance de penal aos 9′ pela Escócia. A Itália respondeu com longa pressão, mas não conseguiu criar os espaços.

A Escócia inaugurou o marcador aos 22′, em lindo contra-ataque de Stuart Hogg, correndo na diagonal. A Itália sentiu o golpe e, aos 29′, Ali Price marcou try em outro contra-ataque escocês, mas tendo sido anulado por passe para a frente de Hamish Watson para Sam Johnson. O jogo chegou ao intervalo em apenas 05 x 00, com Tommaso Allan acertando penal na trave antes da pausa.

O segundo tempo começou com a Escócia marcando try crucial com o centro Chris Harris, após série de fases dos visitantes. A Itália voltou ao ataque, mas seguiu vulnerável ao contra-golpe escocês, que quase resultou em novo try aos 57′, com a Itália se safando no erro na finalização.

A Itália careceu de capacidade de criar jogadas e, aos 69′, viu sua vida se complicar de vez, com amarelo a Zanni. No fim, coube a Hastings marcar o último try escocês antes do fim, fechando o placar em 17 x 00.

No próximo fim de semana não haverá rodada do Six Nations. A Itália volta a campo fora de casa no dia 7 de março, contra a Irlanda. A Escócia recebe no dia 8 a França.

Itália 00 x 17 Escócia, em Roma

Árbitro: Ben O’Keeffe (Nova Zelândia)

Itália

15 Jayden Hayward, 14 Mattia Bellini, 13 Luca Morisi, 12 Carlo Canna, 11 Matteo Minozzi, 10 Tommaso Allan, 9 Callum Braley, 8 Abraham Steyn, 7 Sebastian Negri, 6 Jake Polledri, 5 Niccolò Cannone, 4 Alessandro Zanni, 3 Giosuè Zilocchi, 2 Luca Bigi, 1 Andrea Lovotti;

Suplentes: 16 Federico Zani, 17 Danilo Fischetti, 18 Marco Riccioni, 19 Marco Lazzaroni, 20 Dean Budd, 21 Giovanni Licata, 22 Guglielmo Palazzani, 23 Giulio Bisegni;

Escócia

Tries: Hogg , Harris e Hastings

Conversões: Hastings (1)

15 Stuart Hogg (c), 14 Sean Maitland, 13 Chris Harris, 12 Sam Johnson, 11 Blair Kinghorn, 10 Adam Hastings, 9 Ali Price, 8 Magnus Bradbury, 7 Hamish Watson, 6 Jamie Ritchie, 5 Scott Cummings, 4 Ben Toolis, 3 Zander Fagerson, 2 Stuart McInally, 1 Rory Sutherland;

Suplentes: 16 Fraser Brown, 17 Allan Dell, 18 Willem Nel, 19 Grant Gilchrist, 20 Matt Fagerson, 21 George Horne, 22 Rory Hutchinson, 23 Byron McGuigan;

Seleção Jogos Pontos França 2 9 Irlanda 2 9 Escócia 3 6 Gales 2 5 Inglaterra 2 5 Itália 3 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;