Pelo terceiro mês seguindo, a Cebrace, patrocinadora do Jacareí Rugby, realizou doação de cestas básicas à Prefeitura de Jacareí. Na sexta-feira (24), atletas do Jacareí Rugby ajudaram a descarregar outras 580 cestas doadas pela empresa, no Educamais Centro, ao programa do município que tem como objetivo auxiliar famílias em vulnerabilidade durante o período de isolamento social.

Sensibilizada pelo cenário atual de pandemia e com iniciativa de apoiar a comunidade onde a planta está inserida, a Cebrace alcança o número de 1740 cestas doadas somando esses três meses. O Jacareí Rugby esteve presente mais uma vez para ajudar a descarregar e organizar as novas doações em mais uma ação da campanha “Jacareí Rugby em campo contra o Covid-19”.

Em 2019, a Cebrace patrocinou o Jacareí Rugby para o Campeonato Brasileiro de Rugby. Neste ano, as partes ainda mantêm a parceria e estão em tratativas de expansão e continuidade de atividades em Jacareí.

Vale lembrar, que segundo a Organização Mundial de Saúde, é importante que as pessoas fiquem em suas residências e só saiam de caso seja realmente necessário e com a utilização de máscara protegendo nariz e boca.

Encontro virtual com psicólogos – As equipes de Jacareí participaram na quinta-feira (23) de encontro virtual com a equipe de psicologia esportiva do SESI. O intuito foi a aproximação dos atletas ao setor e buscar entender como estão os atletas durante o período de pandemia e isolamento social para oferecer dicas e estratégias para seguir aguardando o retorno das práticas esportivas presenciais.

