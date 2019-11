Dia de festa no sábado no Campo do Balneário em Jacareí para celebrar o título do Campeonato Paulista Juvenil M16 que seria decidido entre as duas equipes que Jacareí mandou na competição, entre a equipe Vermelha e a equipe Preta.

O treinador Arthur Mota teve que se dividir para comandar as duas equipes na qual era responsável, não para favorecer um dos lados, mas para que o melhor rugby pudesse ser apresentado pela garotada.

O jogo foi pegado no início, com ambas as equipes aguerridas no objetivo de faturar a taça. Somente aos 15′ o placar foi aberto com Roberto Júnior, do Jacareí Vermelho, no que seria o começo do domínio da equipe vermelha no primeiro tempo. O artilheiro Rodrigo Santos amplia aos 28′, mas que foi respondido pelo try do ponta Allan Adelino, do Jacareí Preto logo em seguida, aos 30′, 14×05. Antes do intervalo, o oitavo Vitor Silva deixa sua marca e o placar fecha em 21×05 para o Jacareí Vermelho.

Na volta, ambas equipes recuperaram o fôlego e começaram com tudo, com o Jacareí Vermelho ampliando novamente com Rodrigo Santos, segundo try na partida, aos 2′, 26×05. A equipe preta respondeu pouco depois com Tiago Rosini, aos 7′, 26×10 para a equipe vermelha. O domínio do Jacareí Vermelho se manteve ao longo do segundo tempo e aos 18′, José Neto crava o try ampliar a vantagem, 33×12. Próximo do fim, aos 32′, Glaycon Derick decreta números finais ao jogo, ao cravar o último try do Jacareí Preto, 33×17.

Campeonato Paulista M16 – FINAL



Dia 09/11/2019 às 10h30 – Jacareí Preto 17 x 33 Jacareí Vermelho

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP