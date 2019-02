O Jacareí é bicampeão brasileiro masculino de sevens! Os Jacarés faturaram a taça de 2018 (disputada agora em fevereiro de 2019) vencendo o Super Sevens Masculino (Total Sevens) na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, neste domingo.

O torneio realizado no Clube da Aeronáutica começou bastante equilibrado entre as principais forças no sábado, ainda mais com os atletas dos Tupis desfalcando seus clubes. No Grupo A, o SPAC falou mais alto, derrotando Desterro e São José em duelos de titãs para ficar com a primeira colocação da chave.

No Grupo B, Guanabara, Poli e Niterói trocaram vitórias, com os paulistas vencendo os cariocas do Guanabara, mas com o Niterói superando a Poli e o Guanabara derrotando o Niterói no clássico do Rio. Os 3 clubes também avançaram às quartas, assim como ocorreu com os gigantes do Grupo A.

Foi o Grupo C que acabou produzindo apenas 2 classificados às quartas de final, com Pasteur e Jacareí fazendo valer favoritismo sobre Engenharia Mackenzie e os goianos do Xavantes. No choque paulista, o Pasteur foi afirmativo com um contundente 26 x 00 que sugeria um voo mais alto para os Galos no domingo e preocupação para os Jacarés.

As quartas de final abriram domingo já com clássicos e invicto caindo. Primeiro, o Pasteur seguiu forte superando o São José em clássico paulista de muita rivalidade, fazendo 19 x 07. Depois, o Jacareí (último campeão do sevens) derrubou a Poli (última campeã do XV), por 12 x 07, ao passo que o SPAC perdeu na hora errada, caindo por 17 x 12 diante do Niterói. Fechando o dia, os cariocas lamentaram a eliminação do Guanabara diante do Desterro, 24 x 07.

As semifinais entregaram ainda mais emoção, com novo confronto entre Pasteur e Jacareí. E dessa vez os Jacarés falaram mais alto, vencendo no detalhe os Galos por 7 x 5, com uma conversão perdida pelo Pasteur tirando o sonho de título inédito para o clube paulistano. Na sequência, o Desterro triunfou também no detalhe sobre o Niterói, 10 x 07, produzindo a reedição da final de 2017 contra o Jacareí.

E na finalíssima os Jacarés não deram margem para erros e começaram avassaladores para cima dos catarinenses. Leo Ilha foi o nome da final cravando 3 tries em sequência (hat-trick) para abrir 19 x 00 para o clube do Vale. No segundo tempo, Bruninho selou a vitória com o quarto try matador e Ale descontou para o time de Florianópolis. Jacareí 26 x 07, placar final e título indiscutível.

Sábado



09h00 – Desterro 43 x 00 Maricá

09h20 – SPAC 12 x 05 São José

09h40 – Niterói 22 x 07 Rio Rugby

10h00 – Guanabara 21 x 22 Poli

10h20 – Jacareí 41 x 00 Engenharia Mackenzie

10h40 – Pasteur 29 x 00 Xavantes

11h40 – Desterro 21 x 15 São José

12h00 – SPAC 32 x 00 Maricá

12h20 – Niterói 14 x 07 Poli

12h40 – Guanabara 41 x 05 Rio Rugby

13h00 – Jacareí 38 x 00 Xavantes

13h20 – Pasteur 40 x 00 Engenharia Mackenzie

14h20 – Desterro 07 x 31 SPAC

14h40 – São José 51 x 00 Maricá

15h00 – Niterói 14 x 15 Guanabara

15h20 – Poli 36 x 00 Rio Rugby

15h40 – Jacareí 00 x 26 Pasteur

16h00 – Xavantes 05 x 31 Engenharia Mackenzie

Grupo A: 1 SPAC (SP), 2 Desterro (SC), 3 São José (SP), 4 Grêmio Náutico Maricá (RJ)

Grupo B: 1 Guanabara (RJ), 2 Poli (SP), 3 Niterói (RJ), 4 Rio Rugby (RJ)

Grupo C: 1 Pasteur (SP), 2 Jacareí (SP), 3 Engenharia Mackenzie (SP), 4 Xavantes (GO)

Domingo

08h50 – Quartas de final – 1º x 8º – Pasteur 19 x 07 São José

09h10 – Quartas de final – 4º x 5º – Jacareí 12 x 07 Poli

09h30 – Quartas de final – 2º x 7º – SPAC 12 x 17 Niterói

09h50 – Quartas de final – 3º x 6º – Guanabara 07 x 24 Desterro

10h10 – Semifinal Bronze (9º lugar) – 9º x 12º – Engenharia Mackenzie 29 x 00 Maricá

10h30 – Semifinal Bronze (9º lugar) – 10º x 11º – Rio Rugby 10 x 12 Xavantes

11h30 – Semifinal Prata (5º lugar) – São José 31 x 07 Poli

11h50 – Semifinal Prata (5º lugar) – SPAC 00 x 27 Guanabara

12h10 – Semifinal Ouro (1º lugar) – Pasteur 05 x 07 Jacareí

12h30 – Semifinal Ouro (1º lugar) – Niterói 07 x 10 Desterro

15h00 – Decisão de 11º lugar – Maricá 05 x 15 Rio Rugby

15h20 – Final Bronze – Decisão de 9º lugar – Engenharia Mackenzie 31 x 00 Xavantes

15h40 – Decisão de 7º lugar – Poli 12 x 21 SPAC

16h00 – Final Prata – Decisão de 5º lugar – São José 24 x 07 Guanabara

16h20 – Decisão de 3º lugar – Pasteur 19 x 12 Niterói

16h40 – Final Ouro – Decisão de título – Jacareí 26 x 07 Desterro

Classificação final: 1 Jacareí (SP), 2 Desterro (SC), 3 Pasteur (SP), 4 Niterói (RJ), 5 São José (SP), 6 Guanabara (RJ), 7 SPAC (SP), 8 Poli (SP), 9 Engenharia Mackenzie (SP), 10 Xavantes (GO), 11 Rio Rugby (RJ), 12 Grêmio Náutico Maricá (RJ);

