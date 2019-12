O Jacareí realiza na sexta-feira (13) a entrega do 6º Prêmio Rômulo Rambaldi para os atletas que se destacaram pelo clube ao longo de 2019. A solenidade acontece no plenário da Câmara Municipal de Jacareí, a partir de 18h, com a entrega de 11 prêmios Como já é tradição no Jacareí, o evento Rômulo Rambaldi tem como objetivo celebrar as conquistas do clube em 2019 e homenagear atletas, patrocinadores, colaboradores e incentivadores do rúgbi em Jacareí. A festa leva o nome do atleta do Jacareí, Rômulo Rambaldi, falecido em 2009, mas que segue na memória dos jacarés. Nesta edição, serão dez jogadores premiados em cada uma das categorias: Atleta Destaque 2019, Atleta Revelação, Atleta Destaque Adulto Masculino, Atleta Destaque Adulto Feminino, Atleta Destaque M20 Masculino, Atleta Destaque M19 Feminino, Atleta Destaque M18 Masculino, Atleta Destaque M16 Feminino, Atleta Destaque M16 Masculino e Atleta Destaque M14 Masculino/Feminino. Além disso, será premiada também a Categoria Destaque 2019. Além dos destaques também serão homenageados os atletas que completaram marcas importantes em número de partidas disputadas pelo clube.. - Continua depois da publicidade - Confira a lista abaixo com os indicados em 2019:

Adulto Masculino: Joel Ramirez – Matheus Rocha – Jhonatan Dias Adulto Feminino: Arielly Medeiros – Letícia Medeiros – Yasmin Maiara M20 Masculino: Erick Guilherme – Carlos Eduardo Proença – Thiago Richard M19 Feminino: Mirella Prado – Daniela Morais – Agatha Cristina M18 Masculino: Thiago Guimarães – André Brandão – Gabriel Henrique Oliveira M16 Masculino: Juan Carriel – Nicolas Azevedo – Rodrigo Santos M16 Feminino: Amanda Amaro – Raquel Maria – Vitória Gabrieli M14 Masculino/Feminino: Gustavo Batista – Lyan Willis – João Guilherme Arraez Categoria Destaque: M16 Masculino Adulto Feminino / M14 Atleta Revelação: Carlos Rafael Moura – Gabriel Henrique Oliveira – Agatha Cristina Atleta Destaque: Matheus Rocha – Gabriel Henrique Oliveira – Arielly Medeiros

Atletas do Jacareí Rugby recebem premiação da Secretaria de Esportes e Recreação de Jacareí

Os atleta do Jacareí e demais modalidades que integram o quadro de equipes que representam a Secretaria de Esportes e Recreação de Jacareí receberam na terça-feira (10), no auditório da Secretaria de Educação de Jacareí, o prêmio de atleta destaque 2019. Gabriel Henrique Oliveira foi o vencedor do prêmio Rugby Masculino e Letícia Medeiros a ganhadora do prêmio Rugby Feminino.

A premiação tem o intuito de homenagear os atletas que se destacaram e representaram a cidade de Jacareí em 2019. Essa é a terceira vez que Letícia conquista o troféu. A jogadora do Jacareí e da Seleção Brasileira também foi homenageada em 2012 e 2013. Já Gabriel Henrique Oliveira, o Fúria, venceu pela primeira vez.

Letícia é formada pelas categorias de base do Jacareí e atualmente defende o clube e a Seleção Brasileira. Em 2019, iniciou os treinamentos no Núcleo de Alto-Rendimento (NAR), em São Paulo (SP), pelo Brasil Rugby. Também foi convocada para o primeiro jogo da Seleção Brasileira de XV Feminino da história, quando enfrentou a Colômbia, em Medellín. A jogadora também briga por uma vaga na Copa do Mundo de Rugby League de 2021.

Gabriel é formado pelas categorias de base do Jacareí e, aos 18 anos, já atua pela equipe principal do clube. O jogador também defende a Seleção Brasileira nas categorias de base. Em 2019, fez sua estreia pelo time principal e se firmou como um dos titulares da equipe. Também disputou o Troféu Mundial U20, realizada em São José dos Campos (SP), durante o mês de julho.

