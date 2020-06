Após receber dinheiro arrecadado em vaquinha virtual, o Jacareí foi às compras nesta terça-feira (9) no Shibata do Jardim Didinha. Com a plataforma online e o auxílio de parceiros, o valor total arrecadado pelo clube foi de R$ 2.318,46. Desse montante, 50% foram destinados à manutenção da estrutura do clube e o restante para a compra de alimentos e produtos de higiene pessoal, que reforçaram a campanha “Jacareí em campo contra o Covid-19”. Todos os itens já foram encaminhados à Prefeitura de Jacareí e serão doados para famílias carentes do município.

“É importante a gente agradecer muito todos aqueles que se uniram ao Jacareí nessa ação, em especial, aos que fizeram doação por meio da vaquinha virtual do clube ou doação direta. Também ficamos muito felizes em aumentar ainda mais a quantidade de produtos arrecadados com a parceria feita com o Shibata. A campanha do Jacareí contra o Covid-19 segue a todo vapor”, disse o gestor do Jacareí, Valdir Lemes.

Conforme divulgado na ação do site Benfeitoria, 50% arrecadados na vaquinha virtual e por meio de doações diretas totalizaram R$ 1159,23. Desse valor, o clube utilizará R$ 200 para a compra de máscaras de proteção para doação. Já o restante foi utilizado para a compra no Shibata Supermercados, que se sensibilizou com a campanha do Jacareíe engordou o montante final com mais R$ 400.

“O Jacareí realizou essa vaquinha virtual e o Shibata resolveu fazer também a sua doação para ajudar o próximo. É como o slogan do Shibata já diz: De Família para Família”, disse Luiz Carlos de Moraes, gerente do Shibata Didinha.

Na compra, a prioridade foi itens que a Prefeitura de Jacareí indicou como os mais necessários para a confecção das cestas básicas neste momento. Sendo assim, foram adquiridos 331,8 kg em alimentos, 29,25 kg em produtos de limpeza e higiene pessoal, e 30 pacotes de papel higiênico.

Anteriormente, o clube já havia contabilizado a doação de aproximadamente 975 kg em itens (alimentos e produtos de higiene pessoal e limpeza). Com as compras feitas com o dinheiro da vaquinha, os números parciais do clube saltam neste momento para 1 tonelada e 336,05 kg. Além disso, o clube já realizou a doação de 100 máscaras e 164 rolos de papel higiênico.

As ações do clube não param. O clube segue com a campanha ‘Jacareí em campo contra o Covid-19’ e pretende realizar mais trabalhos para auxiliar sua comunidade e a cidade durante o período de isolamento social. Vale lembrar, que segundo a Organização Mundial de Saúde, é importante que as pessoas fiquem em suas residências e só saiam de caso seja realmente necessário.

TEXTO: Jacareí Rugby Comunicação