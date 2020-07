O ano de 2020 está sendo diferente dos demais. Sem jogos e com treinos virtuais, o Jacareí Rugby arrumou alternativa para celebrar o período do ano em que são realizadas as tradicionais festas juninas. Com a pandemia e o isolamento social, o clube criou o Disk Arraiá, que nada mais é do que a venda de bolinhos caipira (com farinha branca, iguaria de Jacareí) e bolo de pote. A atividade acontece nos dias 10 e 11 de julho, entre 17h e 22h.

O Disk Arraiá funcionará da seguinte forma. O Jacareí Rugby disponibilizou um número de whatsapp para pedidos durante os dias 7, 8 e 9 de julho. As encomendas e a forma de pagamento são tratadas por lá e a pessoa terá a opção de retirar nos dias do evento ou receber em casa (este mediante uma taxa de entrega de R$5,00 e apenas para Jacareí).

Quem for retirar a encomenda nos dias 10 e 10, no Campo do Balneário, encontrará no ambiente um sistema de drive thru com lojinha do Jacareí Rugby, a possibilidade de realizar pedidos extras e participar de brincadeiras tradicionais da época, tudo isso de dentro do veículo. O local está sendo enfeitado e preparado.

A princípio, os pedidos serão aceitos apenas de forma antecipada, porém, é possível que nos dias do evento exista a possibilidade de realizar os pedidos também. Vai depender da quantidade de pedidos que acontecerem até os dias do Disk Arraiá.

Serviço:

O que é o Disk Arraiá? É um evento criado pelo Jacareí Rugby para a venda de bolinhos caipira e bolos de pote, respeitando o isolamento social, e com a retirada pelo solicitante durante os dias 10 e 11 de julho, no Campo do Balneário, ou entrega em domicílio agendada durante a encomenda.

Evento: Disk Arraiá do Jacareí Rugby

Data: 10 e 11 de julho

Horários: 17h às 22h

Pedidos: Realizados via whatsapp (https://api.whatsapp.com/send?phone=551239534268&text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20fazer%20um%20pedido!) nos dias 7,8 e 9 de julho

Retirada: Por sistema de Drive Thru, no Campo do Balneário (Rua Miami, 300 – Balneário Paraíba) ou Entrega a domicílio, somente em Jacareí, mediante taxa de R$5,00

Cardápio:

Bolinho Caipira (Lingüiça/Carne):

15 unidades (R$15)

30 unidades (R$25)

45 unidades (R$35)

60 unidades (R$45)

Bolo de Pote da Tia Eliete (Brigadeiro/Prestígio/Morango/Abacaxi): R$6,00

Bebidas: Vinho Quente 500ml (R$5)/ Quentão 500ml (R$5) / Refrigerante lata 269ml (R$4)

O Jacareí Rugby tem patrocínio de SHA Alimentos, Cebrace – A Marca do Vidro e Sanrad Uniformes de Rugby, incentivo de CCR Nova Dutra, Instituto CCR e Latecoere, parceria com o SESI-SP Jacareí e Prefeitura Municipal de Jacareí, apoio de CNA Inglês Definitivo, Plani, Fisioterapia Mercadante, Core Sport, Tintas Duralatex, Biguetti e Dutrafer, e leis de incentivo Fadenp e Lei de Incentivo ao Esporte.

Texto: Jacareí Rugby