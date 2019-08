Estão abertas as inscrições para a 3ª etapa do Circuito Paulista de Rugby Infantil. O evento acontece no dia 25 de agosto, a partir das 10h, no Campo do Balneário, em Jacareí (SP). Além do Jacareí Rugby, a organização do festival também é feita pela Federação Paulista de Rugby e pelo SESI Jacareí.

Podem participar equipes M8, M10, M12 e M14. Para isso, é necessário fazer inscrição até o dia 19 de agosto entrando em contato pelo e-mail julio.faria.santos@hotmail.com. Vale lembrar que as vagas são limitadas. A última edição do Circuito Paulista de Rugby Infantil aconteceu no dia 7 de julho, em São José dos Campos.