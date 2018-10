O Pasteur havia voado no jogo de ida, quando derrotou o Jacareí em São Paulo com 13 pontos de frente. A vantagem era ótima para a volta no Vale do Paraíba, mas os Jacarés morderam forte e o que se viu foi uma disputa de muita apreensão até o fim com a calculadora de baixo do braço. Jacareí 27 x 12, triunfando por 2 pontos de frente com o placar agregado. Suada e emocionante.

O Jacareí começou com tudo a disputa e cruzou o in-goal logo no comecinho com Paulinho inaugurando o marcador com o primeiro try. O Pasteur não lidou bem com o revés inicial e pecou cedendo 2 penais que Leo Ilha aproveitou para levar o placar a 11 x 00, que psicologicamente eram cruciais para o Jacareí na soma dos dois jogos. Rapidamente a vantagem original do Pasteur estava reduzida e os Galos tiveram que responder logo. Di Pilla não titubeou em chance de penal que teve pouco depois, mas os Jacarés arrancaram outro penal para Leo fechar o primeiro tempo em 14 x 03.

A marca dos 13 pontos foi batida pelo time do Vale logo no começo do segundo tempo, aproveitando o amarelo a Varejão do PAC. Mas Di Pilla deu logo o troco na mesma moeda devolvendo a vantagem aos Galos.

O lance capital veio quando Luck achou o espaço para um try crucial para os Jacarés, deixando o Pasteur com necessidade urgente de um try ou de 2 penais. O jogo pego fogo e ficou tenso, com 2 amarelos para o Jacareí e 1 para o Pasteur. Quando teve nova chance, Di Pilla mostrou sua precisão e arrematou penal que recolocava o Pasteur a apenas 3 pontos do triunfo no agregado.

- Continua depois da publicidade -

E o Jacareí sentiu a pressão, sendo desfalcado novamente por cartão amarelo. Di Pilla puniu os donos da casa e chutou seu quarto penal certeiro, deixando o Pasteur em vantagem no agregado e muito próximo da classificação. Mas com 10 minutos para o fim Leo foi decisivo com mais um penal guardado para os Jacarés, sem resposta desta vez do lado dos Galos. 27x 12 e festa no Balneário.

Com a classificação, o Jacareí visitará na semifinal o Farrapos, na reedição da final de 2017.

27 12

Jacareí 27 x 12 Pasteur – agregado: Jacareí 44 x 42

Árbitro: Renato Scalércio

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Jacareí

Tries: Paulinho e Luck

Conversões: Leo Ilha (1)

Penais: Leo Ilha (5)

Pasteur

Penais: Di Pilla (4)