Em pouco menos de dois meses da campanha “Jacareí em campo contra o Covid-19”, o Jacareí ultrapassou a marca de 1 tonelada em doações contabilizadas. Tudo isso foi possível graças à mobilização de treinadores, atletas, torcedores, voluntários, empresas e clubes na arrecadação de alimentos, produtos de higiene pessoal e de limpeza, cestas básicas e dinheiro por meio do site Benfeitoria.

A primeira ação realizada pelo Jacareí ajudou a socorrer famílias de atletas do Jacareí com dificuldades durante o período de isolamento social. O clube identificou as famílias vulneráveis e fez a primeira doação de cestas básicas, orientando eles a se cadastrarem para garantir o recebimento de cestas nos meses seguintes, por meio de projeto da Prefeitura de Jacareí. A Via Vale Automóveis foi uma das empresas que ajudaram o clube nesse primeiro momento.

A segunda ação foi denominada “Rota do Jacaredis”, quando um formulário foi divulgado em grupos e as pessoas que preencheram indicaram itens para doação, que foram retirados pelos treinadores para serem encaminhados ao Drive Thru da Prefeitura de Jacareí. O São Bento também foi outro que realizou campanha na capital paulista e repassou 20 cestas básicas para o Jacareí.

- Continua depois da publicidade -

“Ações sociais, além de serem premissas do rugby, ajudam a desenvolver o atleta como cidadão e o clube como parte ativa da sociedade. O Jacareí esteve sempre nessa vanguarda, e o São Bento preza e se inspira em clubes com esta filosofia”, explicou Genival Souza, o Caju, diretor de marketing e jurídico do São Bento.

A terceira ação foi realizada por meio do site Benfeitoria. Ao todo, o Jacareí conseguiu arrecadar R$1235,00 pela plataforma e R$ 700,00 em doação direta ao clube. Dessa quantia, um total de 20% será destinado para a compra de produtos de limpeza e higiene pessoal, 30% para a compra de alimentos e 50% segue para a manutenção da estrutura do clube.

Antes da vaquinha online, o clube havia contabilizado a doação de aproximadamente 975 kg em itens (alimentos e produtos de higiene pessoal e limpeza). Com o encerramento da vaquinha e o valor arrecadado, é estimado que mais 200 kg de alimentos e produtos de limpeza sejam comprados. Dessa forma, o número total em arrecadação salta para 1175 kg em itens até o momento.

O Jacareí também auxiliou a Prefeitura de Jacareí durante esta semana descarregando 4640 cestas básicas doadas pelo Governo do Estado de São Paulo ao município, por meio do programa ‘Alimento Soldário’.

“Tinha certeza que o Rugby faria esse belo trabalho. São organizados e antes dos resultados, a entidade pensa na formação do caráter da criança, formando, assim, cidadãos para o mundo”, disse Marcelo Fortes, secretário de Esportes e Recreação de Jacareí.

As ações não param por aí. O clube segue com a campanha ‘Jacareí em campo contra o Covid-19’ e pretende realizar mais trabalhos para auxiliar sua comunidade e a cidade durante o período de isolamento social. Vale lembrar, que segundo a Organização Mundial de Saúde, é importante que as pessoas fiquem em suas residências e só saiam de caso seja realmente necessário.

TEXTO: Comunicação Jacareí Rugby