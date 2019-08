ARTIGO COM VÍDEOS – Olho no Hemisfério Sul! O fim de semana foi de abertura da Mitre 10 Cup (o National Provincial Championship – NPC), o Campeonato Neozelandês, e sequência na Currie Cup, o Campeonato Sul-Africano.

Uruguaios estreiam no Torneio do Interior argentino

Antes de passar a limpo as competições profissionais, vale a nota sobre o início do Torneio do Interior na Argentina, competição amadora que reúne os campeões das ligas do interior argentino – assim como representantes uruguaios – e que dará vaga nas finais do Nacional de Clubes contra os melhores da URBA (o Torneio de Buenos Aires).

No Torneio do Interior A há apenas o campeão uruguaios, o Trébol, que foi derrotado na estreia pelo Tucumán Lawn Tennis por 67 x 33, em chuva de tries.



Jaguares imparáveis na segunda divisão sul-africana

A segunda divisão da Currie Cup sul-africana está sendo abalada por um predador feroz da América do Sul: os Jaguares XV. A equipe de desenvolvimento da Argentina segue com 100% de pontos conquistados após triturar simplesmente o então vice líder Falcons (ou Valke, como é chamado em africânder) por incríveis 122 x 1, em um show de 16 tries argentinos. O centro Agustín Segura foi o maior pontuador de tries com 3.

Na primeira divisão, a liderança é do Golden Lions, que perdeu em casa o clássico do Gauteng contra o Blue Bulls, 31 x 26, mas que subiu na tabela pelos bônus. Sharks e Western Province também venceram e a luta pela liderança está totalmente embolada.

Currie Cup – Campeonato Sul-Africano

1ª divisão

Western Province 45 x 14 Mpumalanga Pumas

Sharks 27 x 20 Cheetahs

Golden Lions 26 x 31 Blue Bulls

2ª divisão

Falcons 19 x 122 Jaguares XV

Leopards 33 x 22 Cavaliers

Griffons 45 x 15 Bulldogs

Eagles 21 x 27 Elephants

Equipes (Províncias) Cidade principal Jogos Pontos Premier Division (1ª divisão) Golden Lions Joanesburgo 4 15 Griquas Kimberley 4 15 Free State Cheetahs Bloemfontein 4 12 Western Province Cidade do Cabo 4 12 Natal Sharks Durban 4 10 Blue Bulls Pretória 5 9 Mpumalanga Pumas Nelspruit 5 7 First Division (2ª divisão) Jaguares XV Argentina* 6 30 Griffons Welkom 6 22 Falcons Kempton Park 6 20 Eastern Province Elephants Port Elizabeth 6 16 Leopards Potchefstroom 6 16 Boland Cavaliers Wellington 6 12 SWD Eagles George 6 12 Border Bulldogs East London 6 1

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados = classificação às semifinais;

- Último colocado da 1ª divisão fará repescagem de rebaixamento/promoção com o campeão da 2ª divisão;



*Jaguares XV jogam todos os jogos na África do Sul;

Canterbury perde na abertura da Mitre 10 Cup neozelandesa

Na Nova Zelândia, a primeira rodada da Mitre 10 Cup, o campeonato nacional, teve como grande destaque a derrota do gigante Canterbury fora de casa diante do também forte Waikato, no grande embate da rodada: 31 x 28. A rodada teve ainda The Battle of the Bridge, o clássico de Auckland entre Auckland (atual campeão) e North Harbour, que acabou em um quente empate de 28 x 28. E a jornada ainda teve outro grande, o Wellington, sendo atropelado por Tasman por 45 x 08.

Mitre 10 Cup – Campeonato Neozelandês

Southland 17 x 27 Northland

Auckland 28 x 28 North Harbour

Tasman 45 x 08 Wellington

Counties Manukau 29 x 34 Taranaki

Waikato 31 x 28 Canterbury

Bay of Plenty 50 x 07 Otago

Manawatu 13 x 31 Hawke’s Bay

Equipes (Províncias) Apelidos Cidade(s) Jogos Pontos Premiership - 1ª divisão Tasman Makos Nelson e Blenheim 1 5 Waikato Mooloo Men Hamilton 1 5 Auckland Gulls Auckland 1 3 North Harbour Hibiscus Albany (Auckland Norte) 1 3 Canterbury Lambs Christchurch 1 2 Counties Manukau Steelers Pukekohe (Auckland Sul) 1 2 Wellington Lions Wellington 1 0 Championship - 2ª divisão Bay of Plenty Steamers Rotorua e Tauranga 1 5 Hawke's Bay Magpies Napier 1 5 Taranaki Bulls New Plymouth 1 5 Northland Taniwha Whangarei 1 4 Otago Razorbacks Dunedin 1 0 Manawatu Turbos Palmerston North 1 0 Southland Stags Invercargill 1 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Premiership: 1º ao 4º ligares = classificação às Semifinais pelo título;

- Premiership: 7º lugar = rebaixamento ao Championship 2016;

- Championship: 1º ao 4º lugares = classificação às Semifinais pela promoção à Premiership 2016