ARTIGO COM VÍDEOS – O Super Rugby tem 2 campeonatos à parte. O primeiro é entre Crusaders e Hurricanes para ver quem é o melhor, muito acima dos demais. O outro é entre quase todos os demais times (exceto o Sunwolves), isto é, 12 equipes separadas por apenas 8 pontos (do 3º Brumbies ao 14º Blues) na luta por 6 lugares no mata-mata – com mais 5 rodadas pela frente.

Começando com os ponteiros, os Crusaders conquistaram uma brilhante vitória na África do Sul sobre os Bulls por 45 x 13, provando sua larga superioridade. Sevu Reece foi o nome do jogo com hat-trick (3 tries), enquanto Mo’unga também brilhou com outros 2.



Os Hurricanes foram a Auckland para o clássico da Nova Zelândia contra os Blues e venceram por 22 x 12, em batalha decidida apenas no fim com try de Beauden Barrett para os ‘Canes.



Os Highlanders também venceram e estão na 3ª posição entre os neozelandeses. Triunfo suado em Dunedin sobre os argentinos dos Jaguares por 32 x 27. Moroni marcou o primeiro try argentino logo no começo em belo contra ataque, mas o primeiro tempo foi dos donos da casa, que fizeram todos os seus 4 tries antes do intervalo, com Lentjes, Faddes, Tomkinson e Coltman. Mas a segunda etapa foi de reação dos Jaguares, que cruzaram o in-goal com Kremer e Moyano. No entanto, o try da virada não saiu.



Já os Chiefs ergueram a cabeça com importante vitória sobre os Sharks por 29 x 23. Lienert-Brown e Webb foram decisivos com 2 tries nos 12 minutos finais.



Na Austrália, o primeiro lugar agora é o Brumbies, que venceu os japoneses do Sunwolves por tranquilos 33 x 00. 5 tries, com Speight marcando 2.



O Brumbies se aproveitou da vitória sem bônus dos Rebels sobre os Reds no dérbi australiano da rodada. Vitória do time de Melbourne por 30 x 24, em jogo de 4 tries a 2.



Enquanto isso, a situação dos Waratahs ficou delicada, com o time de Sydney perdendo na África do Sul para os Lions, que respiraram um pouco. Jogão de 29 x 28, com o penal da vitória sendo chutado por Shaun Reynolds aos 68′.



Super Rugby 2019

Blues 12 x 22 Hurricanes

Rebels 30 x 24 Reds

Bulls 13 x 45 Crusaders

Hurricanes 32 x 27 Jaguares

Chiefs 29 x 23 Sharks

Lions 29 x 28 Waratahs

Brumbies 33 x 00 Sunwolves

Equipe Conferência País Cidade Jogos Pontos Crusaders Nova Zelândia Nova Zelândia Christchurch 12 47 Brumbies Austrália/Japão Austrália Canberra 12 29 Sharks África do Sul/Argentina África do Sul Durban 12 29 Hurricanes Nova Zelândia Nova Zelândia Wellington 12 40 Highlanders Nova Zelândia Nova Zelândia Dunedin 12 28 Rebels Austrália/Japão Austrália Melbourne 11 28 Bulls África do Sul/Argentina África do Sul Pretória 11 28 Jaguares África do Sul/Argentina Argentina Buenos Aires 11 28 Lions África do Sul/Argentina África do Sul Joanesburgo 11 26 Stormers África do Sul/Argentina África do Sul Cidade do Cabo 11 24 Reds Austrália/Japão Austrália Brisbane 11 23 Chiefs Nova Zelândia Nova Zelândia Hamilton 12 23 Waratahs Austrália/Japão Austrália Sydney 11 22 Blues Nova Zelândia Nova Zelândia Auckland 11 21 Sunwolves Austrália/Japão Japão Tóquio 11 12

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;