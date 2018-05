ARTIGO COM VÍDEOS – A Argentina está sorrindo com certeza, pois finalmente os Jaguares estão rendendo e vencendo no Super Rugby, conquistando a quinta vitória consecutiva e firmando-se dentro do G8, a zona de classificação ao mata-mata. Enquanto isso, o Japão também está em festa, pois os Sunwolves venceram a segunda consecutiva e vão mostrando potencial de evolução. Já na parte de cima Crusaders e Hurricanes seguem vencendo e estão nas duas primeiras posições.

Os Jaguares jogaram em Buenos Aires e venceram os Bulls em um jogão de 54 x 20. Nico Sánchez e Warrick Gelant fizeram os dois tries do primeiro tempo, um para cada lado, com o jogo se provando aberto e envolvente. Os argentinos abusaram do handling e ousaram, produzindo um magnífico segundo tempo de 6 tries, com Delguy marcando 2 e Kremer e Orlando deixando os seus. Apenas no fim os sul-africanos marcaram com De Jager e Warner.



Os japoneses do Sunwolves mandaram seu jogo desse sábado em Hong Kong e brilharam derrotando os Stormers por 26 x 23. Leyds fez 2 tries para os sul-africanos, enquanto Engenbrecht deixou o seu, mas os Sunwolves marcaram com Parker e Hattingh e garantiram um triunfo dramático com Parker chutando penal no último minuto para empatar e desferindo um drop goal fatal já com o tempo esgotado, produzindo a memorável vitória.



Os Crusaders foram a Auckland para um dos grandes clássicos neozelandeses contra os combalidos Blues e saíram vitoriosos, apesar dos esforços do time da casa. 32 x 24, com todos os 4 tries dos líderes saindo na primeira etapa, com Bridge, Strange, Todd e Hall. Os Blues, porém, reagiram na segunda etapa e por muito pouco não conseguiram a virada.



Já os Hurricanes seguem na perseguição ao líder e fizeram sua parte, vencendo os Reds por 38 x 34. Jogo duro dos australianos, que estavam feridos depois de derrota para os Sunwolves e quase complicaram a vida do poderoso time neozelandês. Jogo lá e cá de 5 tries para os ‘Canes e 4 para os Reds.



Os Lions voltaram aos trilhos das vitórias e têm ainda a terceira campanhas depois de superarem bem os Brumbies por 42 x 24. A vitória só foi selada mesmo com 3 tries nos últimos 15 minutos, com Schoeman, Reynolds e Erasmus.



O fim de semana não foi bom para os outros neozelandeses. Em Sydney, os Highlanders foram atropelados pelos Waratahs, que estão se confirmando como os melhores australianos da temporada. O show foi de 41 x 12 para os azuis, com o polêmico Israel Folau mostrado sua qualidade em campo com 2 tries determinantes. Naiyaravoro também marcou 2, enquanto Foketi e Rona marcaram os seus também. O nocaute dos Highlanders veio pelo cartão vermelho recebido logo a 19′ por Nabura.



Os Chiefs, por sua vez, sucumbiram na África do Sul diante dos Sharks, com os sul-africanos fazendo 28 x 24. Jogo parelho até o fim, com Robert Du Preez, Mvovo e Wright marcando os preciosos tries que mantiveram os Sharks bem na luta pelo mata-mata.



Os Rebels folgaram na rodada. Na próxima sexta-feira, Crusaders e Hurricanes farão o jogo mais aguardado da jornada, ao passo que os Jaguares receberão os Sharks.

Equipe Conferência País Cidade Jogos Pontos Crusaders Nova Zelândia Nova Zelândia Christchurch 12 45 Hurricanes Nova Zelândia Nova Zelândia Wellington 13 45 Lions África do Sul/Argentina África do Sul Joanesburgo 13 36 Chiefs Nova Zelândia Nova Zelândia Hamilton 11 32 Highlanders Nova Zelândia Nova Zelândia Dunedin 11 32 Waratahs Austrália/Japão Austrália Sydney 11 31 Jaguares África do Sul/Argentina Argentina Buenos Aires 12 29 Sharks África do Sul/Argentina África do Sul Durban 12 28 Rebels Austrália/Japão Austrália Melbourne 11 25 Bulls África do Sul/Argentina África do Sul Pretória 12 24 Stormers África do Sul/Argentina África do Sul Cidade do Cabo 13 24 Reds Austrália/Japão Austrália Brisbane 11 18 Blues Nova Zelândia Nova Zelândia Auckland 12 17 Brumbies Austrália/Japão Austrália Canberra 11 16 Sunwolves Austrália/Japão Japão Tóquio 11 10

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;