ARTIGO COM VÍDEOS – O Super Rugby é de festa argentina! Na última sexta-feira, os Jaguares conseguiram um feito maiúsculo e crucial para suas pretensões de irem ao mata-mata da competição. Uma vitória inédita sobre os Hurricanes, de Beauden Barrett, na Nova Zelândia.

O triunfo de 28 x 20 sobre o vice líder veio de virada. Vaea Fifita marcou o primeiro try neozelandês no jogo, mas os argentinos foram clínicos, sobretudo defensivamente. Mesmo com a posse de bola pendendo a favor dos Hurricanes, os Jaguares definiram quando tiveram suas chances. Um pena try aos 15′, Creevy, aos 25′, e De La Fuentes, aos 34′, assombraram Wellington com os tries da virada ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Laumape cravou o try que parecia reconduzir os donos da casa à vitória, mas Montoya guardou mais um try provando a força do pack argentinos e os ‘Canes não tiveram reação, marcando um último try apenas no fim, com Leaupepe.



Para a sorte dos Hurricanes, o líder Crusaders não fez muito melhor. O time de Christchurch foi à Cidade do Cabo e apenas empatou com os Stormers – que podem celebrar muito o resultado. Kolisi marcou o primeiro try do jogo aos 6′ e, apesar de 3 tries para os neozelandeses, foi a indisciplina que custou a vitória aos Crusaders, com os Stormers chutando 4 penais, incluindo o do empate já com o tempo esgotado com Jean-Luc Du Plessis. 19 x 19.



Apesar do sucesso dos Jaguares, a liderança da conferência de África do Sul/Argentina é dos Bulls, que aproveitaram a folga dos Sharks e capitalizaram fora de casa sobre os Rebels, que saíram do G8. 32 x 17 sobre os australianos, com tries sul-africanos de Hendricks, Pollard, Odendaal e Speckman.



Já os Lions conseguiram importantíssima vitória em casa sobre rival direto e subiram para o G8. 38 x 29 contra os Highlanders, em um jogão no Ellis Park, com direito a 5 tries para cada lado, toma lá, dá cá, mas com os chutes de conversão se provando o diferencial para os sul-africanos. O fim da partida foi excelente, com Reynolds marcando para os Lions, Josh Ioane mantendo os ‘Landers vivos e Skosan definindo a favor dos Lions. Com 2 tries, Kwagga Smith foi outro destaque do time da casa.



Na Nova Zelândia, os Blues venceram o clássico da Ilha do Norte contra os Chiefs e agora estão mais do que vivos na luta para tentarem entrar no G8. 23 x 08 para o time de Auckland, em jogo de 4 tries a 1.



E no outro clássico nacional da jornada, os Waratahs venceram fora de casa os Reds, no jogo que todo ano faz a Austrália parar. Preciosos 40 x 32 de gala, que mantiveram os ‘Tahs sonhando em voltarem ao G8 – e aproveitando a folga dos Brumbies para encostarem na disputa pela ponta da Conferência Australiana. Mas com a bola em mãos quem brilhou foram os Reds, com 6 tries a 3, lamentando as conversões desperdiçadas e os 4 penais cedidos para Foley garantiram o triunfo do rival. Vitória importante para os Waratahs também para deixarem para trás o caso da demissão de Israel Folau.





Super Rugby 2019

Hurricanes 20 x 28 Jaguares

Rebels 17 x 32 Bulls

Blues 23 x 08 Chiefs

Reds 32 x 40 Waratahs

Lions 38 x 29 Highlanders

Stormers 19 x 19 Crusaders

Equipe Conferência País Cidade Jogos Pontos Crusaders Nova Zelândia Nova Zelândia Christchurch 13 49 Bulls África do Sul/Argentina África do Sul Pretória 12 32 Brumbies Austrália/Japão Austrália Canberra 12 29 Hurricanes Nova Zelândia Nova Zelândia Wellington 13 40 Jaguares África do Sul/Argentina Argentina Buenos Aires 12 32 Lions África do Sul/Argentina África do Sul Joanesburgo 12 30 Sharks África do Sul/Argentina África do Sul Durban 12 29 Highlanders Nova Zelândia Nova Zelândia Dunedin 13 29 Rebels Austrália/Japão Austrália Melbourne 12 28 Waratahs Austrália/Japão Austrália Sydney 12 26 Blues Nova Zelândia Nova Zelândia Auckland 12 26 Stormers África do Sul/Argentina África do Sul Cidade do Cabo 12 26 Reds Austrália/Japão Austrália Brisbane 12 23 Chiefs Nova Zelândia Nova Zelândia Hamilton 13 23 Sunwolves Austrália/Japão Japão Tóquio 12 12

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;