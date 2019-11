Vice campeões do Super Rugby 2019, os Jaguares argentinos revelaram elenco de 41 jogadores para a temporada 2020.

O técnico Gonzalo Quesada segue no comando do time, mas não contará mais com os seguintes nomes: Juan Manuel Leguizamón (aposentado), Pablo Matera (agora no Stade Français, da França), Ramiro Moyano (novo reforço do Toulon, da França), Tomás Lavanini (transferido para o time inglês do Leicester Tigers), Santiago García Botta, Martín Landajo (ambos agora no Harlequins, da Inglaterra), Enrique Pieretto (no Exeter Chiefs, também da Inglaterra), Santiago González Iglesias, Manuel Montero e Bautista Ezcurra (que saíram dos planos do treinador).

Além disso, os argentinos ainda celebraram a inauguração do novo centro de treinamentos dos Jaguares, em uma área de 4 hectares em Ingeniero Maschwitz, extremo norte da Grande Buenos Aires.

Lo imaginamos y lo hicimos realidad: Casa Jaguares, el nuevo Centro de Entrenamiento de @jaguaresarg. Durante esta semana, te iremos mostrando poco a poco cómo será el nuevo espacio del equipo. ¡Bienvenidos a Casa! pic.twitter.com/jZspFQP4DQ — Jaguares (@JaguaresARG) November 20, 2019

Jaguares 2020:

Hookers (3): Agustín Creevy, Julián Montoya, Santiago Socino;

Pilares abertos (4): Javier Díaz, Nahuel Tetaz Chaparro, Mayco Vivas, Juan Pablo Zeiss;

Pilares fechados (3): Santiago Medrano, Joel Sclavi, Lucio Sordoni;

Segundas linhas (5): Matias Alemanno, Ignacio Calas, Marcos Kremer, Lucas Paulos, Guido Petti;

Terceiras linhas (7): Francisco Gorrissen, Santiago Grondona, Tomas Lezana, Santiago Montagner, Javier Ortega Desio, Rodrigo Bruni, Juan Bautista Pedemonte;

Scrum-Halves (3): Gonzalo Bertranou, Tomas Cubelli, Felipe Ezcurra;

Aberturas (3): Tomás Albornoz, Joaquín Diaz Bonilla, Domingo Miotti;

Centros (7): Santiago Chocobares, Jerónimo de La Fuente, Lucas Mensa, Juan Pablo Castro, Juan Cruz Mallía, Matías Moroni, Matías Orlando;

Pontas (4): Sebastian Cancelliere, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Bautista Delguy;

Fullbacks (2): Emiliano Boffelli, Joaquin Tuculet;