Os Jaguares, a equipe argentina do Super Rugby, revelaram hoje seus uniformes para a temporada 2020.

A equipe segue vestindo laranja com amarelo, mas agora seu uniforme titular tem azul também e sua camisa reserva lembra uniformes já usados pelos Pumas, a seleção nacional, com azul predominante – ao invés do preto, usado anteriormente. O uniforme é da Nike e o slogan do lançamento é “fome de futuro”.

O lançamento vem acompanhado da renovação do contrato da franquia com o clube de futebol Vélez Sarsfield para os Jaguares seguirem usando o Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, até 2025.