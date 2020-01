ARTIGO COM VÍDEOS – Nessa sexta-feira, no campo do SIC, em San Isidro, Grande Buenos Aires, os Jaguares argentinos voltaram a duelar com a Geórgia XV (a seleção de desenvolvimento georgiana) e venceram novamente, agora por avassaladores 66 x 07.

O jogo serviu de pré temporada para os Jaguares, que pensam na estreia no Super Rugby no próximo sábado, dia 1o de fevereiro, quando encararão em Buenos Aires os sul-africanos do Lions.

A vitória foi construída com tries no primeiro tempo de Santiago Chocobares, Matias Orlando, Tomás Albornoz e Santiago Montagner. Já na segunda etapa cruzaram o in-goal Sebastian Cancelliere, Juan Pablo Zeiss, Santiago Carreras, Lucas Mensa, Emiliano Boffelli e novamente Tomás Albornoz, que foi o abertura da partida e se destacou. O técnico Gonzalo Quesada usou a partida para rodar o elenco e dar oportunidades a atletas emergentes.

Jaguares: 1- Mayco Vivas, 2- Julián Montoya (C), 3- Lucio Sordoni; 4- Rodrigo Fernández Criado, 5- Lucas Paulos; 6- Javier Ortega Desio, 7- Rodrigo Bruni, 8- Santiago Montagner; 9- Gonzalo Bertranou, 10- Tomás Albornoz; 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Matías Orlando, 14- Sebastián Cancelliere; 15- Joaquín Tuculet.

Suplentes: 16- Santiago Socino, 17- Javier Díaz, 18- Juan Pablo Zeiss,19- Ignacio Calas, 20- Santiago Grondona, 21- Felipe Ezcurra, 22- Domingo Miotti, 23- Joel Sclavi, 24- Bautista Pedemonte, 25-Francisco Gorrissen, 26- Lucas Mensa, 27- Emiliano Boffelli;