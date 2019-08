ARTIGO COM VÍDEO – Os Jaguares XV – a Argentina XV, equipe de desenvolvimento dos Jaguares – estão jogando a segunda divisão da Currie Cup, o Campeonato Sul-Africano. Mas, o objetivo de promoção para a elite pode ter sido adiado, com os atletas sendo comunicados que o time não poderá ser promovido, por falta de acordo para tal entre as federações de África do Sul e Argentina.

O assunto ainda terá que ser esclarecido e, enquanto isso, os argentinos vão atropelando. Nesse sábado, vitória sobre o SWD Eagles por 83 x 03 e 100% de aproveitamento na liderança do torneio. Foram 13 tries, com destaque para hat-trick (3 tries) e Bautista Delguy, sedento por voltar aos Pumas.

Já na primeira divisão sul-africana, a liderança é do pequeno notável Griquas, que venceu por larga margem o Blue Bulls fora de casa, 37 x 15, e aproveitou a derrota dos Cheetahs para os Lions, 24 x 22.

Currie Cup – Campeonato Sul-Africano

1ª divisão

Blue Bulls 15 x 37 Griquas

Mpumalanga Pumas 27 x 20 Sharks

Cheetahs 22 x 24 Lions

2ª divisão

Jaguares XV 83 x 03 Eagles

Griffons 47 x 28 Leopards

Bulldogs 12 x 37 Elephants

Cavaliers 17 x 31 Falcons

Equipes (Províncias) Cidade principal Jogos Pontos Premier Division (1ª divisão) Griquas Kimberley 4 15 Golden Lions Joanesburgo 3 13 Free State Cheetahs Bloemfontein 3 11 Western Province Cidade do Cabo 3 7 Mpumalanga Pumas Nelspruit 4 7 Natal Sharks Durban 3 6 Blue Bulls Pretória 4 5 First Division (2ª divisão) Jaguares XV Argentina* 5 25 Falcons Kempton Park 5 20 Griffons Welkom 5 17 Boland Cavaliers Wellington 5 12 Eastern Province Elephants Port Elizabeth 5 12 Leopards Potchefstroom 5 11 SWD Eagles George 5 11 Border Bulldogs East London 5 1

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados = classificação às semifinais;

- Último colocado da 1ª divisão fará repescagem de rebaixamento/promoção com o campeão da 2ª divisão;



*Jaguares XV jogam todos os jogos na África do Sul;