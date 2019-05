A Argentina garantiu mais um espaço de desenvolvimento para seu rugby profissional. A partir de julho deste ano, os argentinos contarão pela primeira vez na história com uma equipe na Currie Cup, o Campeonato Sul-Africano – um dos torneios mais antigos do mundo, iniciado em 1892.

A equipe argentina será chamada de Jaguares XV, isto é, será oficialmente o time de desenvolvimento dos Jaguares e será, na prática, a própria equipe do Argentina XV, que disputa também o Americas Rugby Championship e o Sul-Americano no primeiro semestre.

A Currie Cup é disputada todo ano no segundo semestre, completando um calendário anual aos atletas da Argentina XV. A confirmação foi feita oficialmente pela UAR (União Argentina de Rugby), restando apenas a divulgação da tabela de jogos pela South Africa Rugby.

A federação sul-africana, no entanto, já confirmou as datas e os participantes da competição de 2019. Os Jaguares XV disputarão a 2ª divisão da Currie Cup, batizada de First Division, que será disputada entre os dias 13 de julho e 7 de setembro. O calendário garantirá que as disputas não conflitem com Copa do Mundo, Super Rugby ou PRO14.

Participam da 2ª divisão sul-africana as equipes provinciais de SWD Eagles, Boland Cavaliers, Griffons, Valke (Falcons), Leopards e Eastern Province Elephants. A Namíbia deveria participar do torneio com seu time de desenvolvimento, o Namibia Welwitschias, mas sua participação ainda não foi confirmada, pendente por questões financeiras.

O campeão da First Division jogará um playoff de promoção e rebaixamento sobre o último colocado da Premier Division, a primeira divisão, composta por Blue Bulls, Natal Sharks, Western Province (Stormers), Golden Lions, Free State Cheetahs, Mpumalanga Pumas e Griquas, que jogam sem os atletas convocados para os Springboks – da mesma maneira que os Jaguares XV não terão atletas da seleção principal dos Pumas.

A inclusão dos argentinos na competição marca o retorno do país aos campeonatos na África do Sul. Entre 2010 e 2013 (4 temporadas), a Argentina foi representada pela Pampas XV (equipe que deu origem aos Jaguares) na Vodacom Cup, terceira competição sul-africana, abaixo da Currie Cup na hierarquia do país. E o Pampas XV inclusive foi campeão, em 2011.

Novamente, o time argentino deverá realizar todos os seus jogos na África do Sul, como parte do acordo de participação.