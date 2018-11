ARTIGO COM VÍDEOS – A Jamaica fez história e está pela primeira vez na Copa do Mundo de Rugby League, o rugby de 13 jogadores. Os Reggae Warriors jamaicanos, com uma seleção com vários atletas nascidos na Inglaterra (de ascendência jamaicana), foram no sábado campeões da 3ª edição do Campeonato das Américas de Rugby League, que valia como parte das Eliminatórias para a Copa do Mundo de Rugby League de 2021, dando vaga no Mundial a seu campeão.

Nas duas edições anteriores, o título havia sido dos Estados Unidos, amplos favoritos ao título novamente, ainda mais jogando em casa, na Flórida. Mas a Jamaica não deixou escapar a chance e venceu por 16 x 10, em jogo de 2 tries para cada lado, decidido pelos penais a mais chutados pelos jamaicanos.



Os Hawks, a seleção dos Estados Unidos, ainda terão uma última chance de irem ao Mundial. No ano que vem, o vice campeão das Américas duelará com África do Sul e Ilhas Cook na Repescagem Mundial, valendo a última vaga na Copa do Mundo.

O Canadá venceu a disputa de 3º lugar com folga, com 62 x 12 sobre o debutante Chile.





Campeonato das Américas – em Jacksonville, EUA Finais

Canadá 62 x 12 Chile – 3º lugar Jamaica 16 x 10 Estados Unidos – FINAL Classificados à Copa do Mundo de Rugby League de 2021 8 melhores da Copa do Mundo de 2017: Austrália, Inglaterra, Tonga, Fiji, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Samoa e Líbano; 6 melhores da Europa: França, Gales + 4 a serem conhecidos em 2019 (entre Irlanda, Escócia, Itália, Rússia, Espanha, Grécia e Noruega); Melhor das Américas: Jamaica Vencedor da Repescagem Mundial: a ser conhecido em 2019 (entre Estados Unidos, África do Sul e Ilhas Cook);